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都誰在買？好市多26萬98吋電視擔心釀悲劇 網劃重點：問題是價格

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多的TCL的98吋4K高畫質電視。 圖擷自PTT
好市多的TCL的98吋4K高畫質電視。 圖擷自PTT

美式賣場好市多Costco）商品眾多，從民生日用品至3C家電都有賣，且物美價廉深受民眾喜愛。但是近日卻有一名網友好奇發文問，好市多有一款超大尺寸的TCL98吋4K高畫質電視，售價近26萬元，「都誰在買？」，引發網友熱議。

日前有一名網友在PTT上以「好市多98吋電視都是誰在買的」為題發文，原PO透露逛好市多一進場就看到超大電視展示，98吋4k要價260000有找，這麼大一台說實話不算貴啦，只是有沒有地方可以放的問題。原PO好奇問，有沒有買過85吋以上電視的鄉民，出來炫一下，這麼大的電視，將近百吋，都誰在買的八卦？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「哈哈我買不起啦」、「看到牌子差點笑死」、「有這預算，為何不買好一點牌子」、「不在意畫質的人」、「喜歡26牌子的人」、「客廳大的」、「展示用的」、「家中裝潢要弄視聽室應該就會買」、「以前家裡有放投影機的人吧」。

多數網友認為「重點是都買到這價位了，不要買TCL吧」、「有錢幹嘛不買oled，只有大是不行的」、「買投影機的早已經到100/120吋了，誰還在跟你95/85？」、「這種價格就不要買TCL了」、「4k在98寸上面看起來會不會很糊啊」、「投影機的畫質，悲劇」。

還有不少網友擔心的表示「這沙發要擺多遠？」、「98真的要看客廳跟牆面，我家85極限了」、「98吋，9成9的家都進不去」、「透天才能買吧」、「除非放一樓，不然自己麻煩」、「買了，結果電梯放進不去，大門也進不了，要叫吊車拆落地窗從陽台吊進來」、「接待所那種吧？總不可能接待所用投影機。說真的，這麼大上電梯、樓梯也有難度，要不是在一樓，怎想都得請吊車」。

不過，也有網友提出反面觀點「放會議室很好用啊」、「有些酸民以為TCL牌子很差，其實很好用，不然好市多也不會進」、「一個把apple以外產品都稱呼是電子垃圾的朋友，用這牌子接apple播放盒」、「買得起這台的這些都不是問題吧」、「尺寸不是問題，問題是價格」。

好市多 PTT Costco 電視 TCL98

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