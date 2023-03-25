她買好市多好物3年才用光 網讚：大捲用10年

有網友近期分享在好市多購買的好物，她表示，自己買了這捲保鮮膜，用了3年多才用完，貼文一出後，立刻吸引大批網友討論，有人分享，自己用了10年以上都用不完，更有人透露，這捲保鮮膜大捲的足足快一公里長，用10年才有可能用完。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她表示，之前在好市多買了這捲保鮮膜，足足用了3年多，最近才用完，相當開心。根據好市多官網顯示，該保鮮膜的規格是30.16公分X231.03公尺，目前已缺貨。

貼文一出，千名網友都按讚，恭喜原PO，紛紛留言表示，「這真的是佛心事業，用不完」、「很難買，去好幾次都買不到」、「還好你不是買大捲的，足足快一公里長，你可能會用十年喔」、「我也用了3年，用完的瞬間，我跟家人都歡呼『終於』」、「我女兒出生時買的那卷用到她小五才用完，現在這卷不知道能不能撐到她大學」。

不過，有網友也擔憂，「不是聽說要禁用pvc保鮮膜了」、「希望禁用，使用方式不當，對健康有害」、「保鮮膜可能比塑膠袋還毒吧」。

對此，美國毒理專家，中原大學生物科技系副教授招名威曾表示，保鮮膜也是塑膠，它非常軟，代表含有高劑量的塑化劑，民眾加熱食物時，多花點力氣將包鮮膜拉開，不要觸碰到食物，方能避免吃毒的危難。