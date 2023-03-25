快訊

對中「06634385」領千萬！1-2月統一發票獎號出爐

少子化害專任師失業 這間科大為何能年聘30人緊追台大

她買好市多好物3年才用光 網讚：大捲用10年

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，這捲保鮮膜用了3年才用完。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友分享，這捲保鮮膜用了3年才用完。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

有網友近期分享在好市多購買的好物，她表示，自己買了這捲保鮮膜，用了3年多才用完，貼文一出後，立刻吸引大批網友討論，有人分享，自己用了10年以上都用不完，更有人透露，這捲保鮮膜大捲的足足快一公里長，用10年才有可能用完。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她表示，之前在好市多買了這捲保鮮膜，足足用了3年多，最近才用完，相當開心。根據好市多官網顯示，該保鮮膜的規格是30.16公分X231.03公尺，目前已缺貨。

貼文一出，千名網友都按讚，恭喜原PO，紛紛留言表示，「這真的是佛心事業，用不完」、「很難買，去好幾次都買不到」、「還好你不是買大捲的，足足快一公里長，你可能會用十年喔」、「我也用了3年，用完的瞬間，我跟家人都歡呼『終於』」、「我女兒出生時買的那卷用到她小五才用完，現在這卷不知道能不能撐到她大學」。

不過，有網友也擔憂，「不是聽說要禁用pvc保鮮膜了」、「希望禁用，使用方式不當，對健康有害」、「保鮮膜可能比塑膠袋還毒吧」。

對此，美國毒理專家，中原大學生物科技系副教授招名威曾表示，保鮮膜也是塑膠，它非常軟，代表含有高劑量的塑化劑，民眾加熱食物時，多花點力氣將包鮮膜拉開，不要觸碰到食物，方能避免吃毒的危難。

好市多 Costco

延伸閱讀

她帶爸媽逛好市多被擋「1卡只能帶1人」 網曝原因：會變嚴格

為買特價雞腿衝好市多！她見牆上整修公告怒：好歹通知會員吧

油頭女「把自己當盤子」狂推好市多洗髮精 網一看嚇壞：認真的嗎？

好市多內用新制度曝光！買熱狗堡驚見1物 會員大讚：終於有了

相關新聞

她買好市多好物3年才用光 網讚：大捲用10年

有網友近期分享在好市多購買的好物，她表示，自己買了這捲保鮮膜，用了3年多才用完，貼文一出後，立刻吸引大批網友討論，有人分享，自己用了10年以上都用不完，更有人透露，這捲保鮮膜大捲的足足快一公里長，用10年才有可能用完。

他看出超商義大利麵包裝「隱藏玄機」 網笑：長知識了

便利商店販售品項眾多，為吸引消費青睞，產品包裝也都是經過精心設計的。有網友觀察到超商販賣的義大利麵，不同的包裝、顏色具有不同的含意，方便民眾不必走近冰櫃，「遠遠的看就大概知道剩什麼口味了」，非常方便，還建議只要看到「這顏色」貼著「i珍食」標籤，直接拿就對了。

最大獎獨賺6.6萬！她花25元超商買飲料中獎 網驚：都喝完直接丟欸

許多廠商會不定期舉辦抽獎活動，增加商品銷售量，一位女網友到超商幫同事買飲料，打開新鮮屋瓶口，發現抽中LINE POINTS 500點，開心大喊「媽！我中獎啦！」。故事曝光，眾人才驚覺有抽獎活動，「天啊，我都插吸管，喝完直接丟欸」。

全新充電線開封驚見裡面線頭「焦黑」 他笑稱：比鰻魚還焦

美式賣場好市多供應許多物美價廉的商品，不過日前一位網友分享，他在好市多買了一條副廠APPLE充電線，但開箱就發現充電線明顯焦黑，讓他非常無言。對此，有專業網友回應，其實是「廠商在包裝時出錯」。

好市多「露營神器」半價優惠 內行人曝缺點秒滅火：千萬別買

台灣近年來露營風潮崛起，不少人會自備露營用具和朋友相約去露營，樂趣十足。美式賣場好市多最近推出一款「露營料理神器」，且價格還是網路的半價，令喜愛露營的網友相當心動，引起網友們的熱烈討論。

CP值破表！全家買主食加購「超大雞腿僅30元」 網嗨：超划算

民以食為天，日前有網友分享，部分全家推出「SOHOT炎選」系列，購買主食加購烤雞腿只要30元，直呼「超大一隻，真的優質，CP質超高」，對此許多網友也認同真的「好划算」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦