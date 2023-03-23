快訊

補班小確幸！肯德基「炸雞＋蛋撻」現省330元 5款明星商品買1送1

AT1風暴還沒完？金管會：財管及複委託逾百位客戶、18億變壁紙

全新充電線開封驚見裡面線頭「焦黑」 他笑稱：比鰻魚還焦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現新買的充電線，下方明顯焦黑。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友發現新買的充電線，下方明顯焦黑。圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多供應許多物美價廉的商品，不過日前一位網友分享，他在好市多買了一條副廠APPLE充電線，但開箱就發現充電線明顯焦黑，讓他非常無言。對此，有專業網友回應，其實是「廠商在包裝時出錯」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，他在好市多買了一款副廠的充電線，沒想到未開封的全新商品，卻「剛開箱就焦黑，比鰻魚還焦」。從他PO的照片可看出，雖然充電線材是紅色編織線，但下方有焦黑處，而且連「內部線材」也燒焦的樣子，讓人質疑這是否為全新品。

不過，有內行人表示「線材沒有問題，其實是包裝廠高週波壓合的時候破壞了原本的線材，現場施作人員沒注意到，包裝廠該打屁股了」、「如果使用的時候，線圈重複迴圈，是有可能造成局部過熱，尤其大電流特別危險，延長線火災也是這種狀況」、「具體要由專業的來解說，以前請人加工有遇過，尤其是電子產品，類似磁場感應，此例線材纏繞圈數多可能有關」。

也有網友評論「拿去原廠，如有生產序號就反應給客服換新品」、「這樣誰還敢用啊」、「想嚇死誰？還好沒引起火災」、「拿去退貨，這個不行」、「我買過也是不推，會接觸不良無法充電」、「但我上次買這款，其實還不錯用，你拿去換貨吧」。

好市多

延伸閱讀

「收買」空服員？ 男子樂曝機上升級小撇步 換來寬敞機位

經典賽／中華隊熱血拚戰、日本奪冠太夢幻… 鄉民狂推：史上最好看的一屆

哥哥女友是國中老師！爸媽「2理由」逼分手 雙方收入曝光

美國囚犯靠「牙刷+鐵片」挖洞逃獄 幾小時後被逮時正在吃鬆餅

相關新聞

全新充電線開封驚見裡面線頭「焦黑」 他笑稱：比鰻魚還焦

美式賣場好市多供應許多物美價廉的商品，不過日前一位網友分享，他在好市多買了一條副廠APPLE充電線，但開箱就發現充電線明顯焦黑，讓他非常無言。對此，有專業網友回應，其實是「廠商在包裝時出錯」。

好市多「露營神器」半價優惠 內行人曝缺點秒滅火：千萬別買

台灣近年來露營風潮崛起，不少人會自備露營用具和朋友相約去露營，樂趣十足。美式賣場好市多最近推出一款「露營料理神器」，且價格還是網路的半價，令喜愛露營的網友相當心動，引起網友們的熱烈討論。

CP值破表！全家買主食加購「超大雞腿僅30元」 網嗨：超划算

民以食為天，日前有網友分享，部分全家推出「SOHOT炎選」系列，購買主食加購烤雞腿只要30元，直呼「超大一隻，真的優質，CP質超高」，對此許多網友也認同真的「好划算」。

為買特價雞腿衝好市多！她見牆上整修公告怒：好歹通知會員吧

美式賣場好市多會不定期推出商品特價，有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告，讓他氣得直呼「好歹在網路上公告一下吧」。其他網友也無奈表示，「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好事多日常」。

油頭女「把自己當盤子」狂推好市多洗髮精 網一看嚇壞：認真的嗎？

油性頭皮的人最恨頭髮容易「油膩扁塌」，便會遍尋市面上最適合自己的去油產品，近日一名女網友在好市多尋覓到一款「相見恨晚的洗髮精」，她分享...

台灣有史以來最經典的超商食物是什麼？ 網點名「這1樣」：真的神

台灣超商密度高，幾乎每走幾步路就可以看見一間便利商店，不僅24小時全年無休，販售的商品更是琳瑯滿目，成為民眾生活中不可或缺的一部分。對此，近日就有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦