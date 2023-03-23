全新充電線開封驚見裡面線頭「焦黑」 他笑稱：比鰻魚還焦

美式賣場好市多供應許多物美價廉的商品，不過日前一位網友分享，他在好市多買了一條副廠APPLE充電線，但開箱就發現充電線明顯焦黑，讓他非常無言。對此，有專業網友回應，其實是「廠商在包裝時出錯」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，他在好市多買了一款副廠的充電線，沒想到未開封的全新商品，卻「剛開箱就焦黑，比鰻魚還焦」。從他PO的照片可看出，雖然充電線材是紅色編織線，但下方有焦黑處，而且連「內部線材」也燒焦的樣子，讓人質疑這是否為全新品。

不過，有內行人表示「線材沒有問題，其實是包裝廠高週波壓合的時候破壞了原本的線材，現場施作人員沒注意到，包裝廠該打屁股了」、「如果使用的時候，線圈重複迴圈，是有可能造成局部過熱，尤其大電流特別危險，延長線火災也是這種狀況」、「具體要由專業的來解說，以前請人加工有遇過，尤其是電子產品，類似磁場感應，此例線材纏繞圈數多可能有關」。

也有網友評論「拿去原廠，如有生產序號就反應給客服換新品」、「這樣誰還敢用啊」、「想嚇死誰？還好沒引起火災」、「拿去退貨，這個不行」、「我買過也是不推，會接觸不良無法充電」、「但我上次買這款，其實還不錯用，你拿去換貨吧」。