CP值破表！全家買主食加購「超大雞腿僅30元」 網嗨：超划算

民以食為天，日前有網友分享，部分全家推出「SOHOT炎選」系列，購買主食加購烤雞腿只要30元，直呼「超大一隻，真的優質，CP值超高」，對此許多網友也認同真的「好划算」。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，「全家SOHOT炎選」購買主食，加價購烤雞腿只要30元，搭配便當相當划算，嚐鮮過後雞腿肉質香嫩，更直呼「超大一隻，真的優質，CP值超高」，不過僅部分全家有販售，建議要購買的民眾可以透過全家APP「地圖趣」查詢，以免撲空。

許多網友紛紛驚呼「好划算」，「30元能加購雞腿真的無敵划算」、「加購這個很划算耶，感覺就很好吃」；也有人指出「公司附近的全家最近也有了，萬能的店員啊」、「店員很辛苦」、「超商店員真的十項全能」。

此外，還有其他人分享，「吃過全家的蛋塔，覺得好吃，塔皮很酥，內餡也有厚度，不會濕垮垮的、也不會太甜」、「翅包飯也是好香、好好吃」、「我覺得7-11跟21風味館的雞腿也不錯」、「跟必勝客烤雞吃起來差不多」；另有人覺得可惜「我這邊沒有烤雞腿」、「沒看過，高雄哪有」、「不知道宜蘭有沒有」。