快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

CP值破表！全家買主食加購「超大雞腿僅30元」 網嗨：超划算

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出購買全家主食，加價烤雞腿只要30元。圖擷自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區
有網友指出購買全家主食，加價烤雞腿只要30元。圖擷自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區

民以食為天，日前有網友分享，部分全家推出「SOHOT炎選」系列，購買主食加購烤雞腿只要30元，直呼「超大一隻，真的優質，CP值超高」，對此許多網友也認同真的「好划算」。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，「全家SOHOT炎選」購買主食，加價購烤雞腿只要30元，搭配便當相當划算，嚐鮮過後雞腿肉質香嫩，更直呼「超大一隻，真的優質，CP值超高」，不過僅部分全家有販售，建議要購買的民眾可以透過全家APP「地圖趣」查詢，以免撲空。

許多網友紛紛驚呼「好划算」，「30元能加購雞腿真的無敵划算」、「加購這個很划算耶，感覺就很好吃」；也有人指出「公司附近的全家最近也有了，萬能的店員啊」、「店員很辛苦」、「超商店員真的十項全能」。

此外，還有其他人分享，「吃過全家的蛋塔，覺得好吃，塔皮很酥，內餡也有厚度，不會濕垮垮的、也不會太甜」、「翅包飯也是好香、好好吃」、「我覺得7-11跟21風味館的雞腿也不錯」、「跟必勝客烤雞吃起來差不多」；另有人覺得可惜「我這邊沒有烤雞腿」、「沒看過，高雄哪有」、「不知道宜蘭有沒有」。

全家 雞腿

延伸閱讀

聯發科離職被家人罵幹嘛想不開？ 她曝內幕「四點」：天平已經歪掉

農藥殘留最多蔬果？冠軍蟬聯八年 網哭：最愛都上榜了

醫曝2國中男生「超暗黑對話」！家長嚇壞：要保護女兒

超商店員見她主動問一句話 波蘭妹感動：完全是我喜歡台灣的地方

相關新聞

CP值破表！全家買主食加購「超大雞腿僅30元」 網嗨：超划算

民以食為天，日前有網友分享，部分全家推出「SOHOT炎選」系列，購買主食加購烤雞腿只要30元，直呼「超大一隻，真的優質，CP質超高」，對此許多網友也認同真的「好划算」。

為買特價雞腿衝好市多！她見牆上整修公告怒：好歹通知會員吧

美式賣場好市多會不定期推出商品特價，有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告，讓他氣得直呼「好歹在網路上公告一下吧」。其他網友也無奈表示，「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好事多日常」。

油頭女「把自己當盤子」狂推好市多洗髮精 網一看嚇壞：認真的嗎？

油性頭皮的人最恨頭髮容易「油膩扁塌」，便會遍尋市面上最適合自己的去油產品，近日一名女網友在好市多尋覓到一款「相見恨晚的洗髮精」，她分享...

台灣有史以來最經典的超商食物是什麼？ 網點名「這1樣」：真的神

台灣超商密度高，幾乎每走幾步路就可以看見一間便利商店，不僅24小時全年無休，販售的商品更是琳瑯滿目，成為民眾生活中不可或缺的一部分。對此，近日就有...

好市多內用新制度曝光！買熱狗堡驚見1物 會員大讚：終於有了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有生活用品和生鮮蔬果，熟食區的食物也受到許多饕客喜愛。然而，一名網友在臉書上發文，表示好市多的內用熱狗堡不再是使用包裝紙，而是放在圓形鐵盤上，貼文曝光後也掀起討論，有會員直呼「終於，好市多的紙盤和紙杯真的太多了」。

麥當勞BT21甜心卡變薄、遭批質感差 網反駁：重點是回本

麥當勞於3月15日推出全新「BT21甜心卡」，持有甜心卡的消費者均可享「買A送B」的優惠，但日前有網友發現新款的甜心卡厚度、硬度都不如舊版，直批「質感差」，對此有許多網友認同，不過也有人認為質感不重要，多用幾次即可回本，並建議「可以新增電子甜心卡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦