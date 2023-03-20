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油頭女「把自己當盤子」狂推好市多洗髮精 網一看嚇壞：認真的嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多販售商品種類齊全且價格經濟實惠，吸引大批忠實消費者。報系資料照／記者林伯驊攝影
美式賣場好市多販售商品種類齊全且價格經濟實惠，吸引大批忠實消費者。報系資料照／記者林伯驊攝影

油性頭皮的人最恨頭髮容易「油膩扁塌」，便會遍尋市面上最適合自己的去油產品，近日一名女網友在好市多尋覓到一款「相見恨晚的洗髮精」，她分享使用心得並強力推薦，未料最後才被發現她愛用的這款去油能力超強洗髮精，其實是一款洗碗精。

原PO透過臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說發文直喊「我的油頭終於找到最適合的洗髮精了！」她感嘆與在好市多意外挖到寶的洗髮精根本是相見恨晚，唯一缺點只是髪尾要另外做「潤絲」。

不過有網友看到照片後差點驚呆，原來她強力推薦的這款「洗髮精」其實是「洗碗精」，大家不禁被這有趣的誤解給逗笑了，紛紛留言「效果很好，去頭皮」、「洗完都不油了，因為都禿了吧」、「被洗碗耽誤的洗髮精？」、「認真的嗎？連洗碗精都開外掛」、「把自己當盤子？」。

不過，也有部分網友表示真的可以拿來洗頭，「弱酸性跟中性起泡劑，本來就可以洗全身，而且洗得乾淨又不傷皮膚⋯記得潤髮就好！」、「認真～聽髮廊說過，做月子一個月沒洗頭，第一次要先用這個洗一次去油再用洗髮精，不然油到洗不出泡沫」。

油頭女強力推薦一款好市多洗髮精，最後才被網友提醒「這其實是洗碗精」。圖／取自臉書
油頭女強力推薦一款好市多洗髮精，最後才被網友提醒「這其實是洗碗精」。圖／取自臉書

Costco 好市多 洗髮 頭髮

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