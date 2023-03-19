台灣有史以來最經典的超商食物是什麼？ 網點名「這1樣」：真的神

台灣超商密度高，幾乎每走幾步路就可以看見一間便利商店，不僅24小時全年無休，販售的商品更是琳瑯滿目，成為民眾生活中不可或缺的一部分。對此，近日就有一名網友PO文表示，台灣的便利商店推出過許多商品，有的也已消失，因此好奇詢問「台灣有史以來最經典的超商食物是哪個？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，台灣的便利商店推出過那麼多商品，像是思樂冰、熱狗、哈燒客、御飯糰、國民便當等，有的也已消失在洪流當中了，讓原PO不禁想問「那麼問題來了，台灣超商有史以來最具代表性的超商食品是哪一個？」

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛回應「麵包用蒸的時期的大亨堡」、「茶葉蛋啊，全世界只有台灣有」、「當然是茶葉蛋，超商味」、「重量杯，好懷念」、「重量杯啊，我都專抽1元的」、「40元的國民便當」、「很久以前有鰻魚飯」。

其中，最多網友點名思樂冰，「思樂冰，一杯大杯25真的神」、「思樂冰，而且小時候是裝多少都可以」、「思樂冰，唯一特色，可惜沒維持」、「思樂冰，瘋狂抖」、「思樂冰，沒有之一」、「懷念思樂冰，小時候超愛」。