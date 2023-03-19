好市多內用新制度曝光！買熱狗堡驚見1物 會員大讚：終於有了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有生活用品和生鮮蔬果，熟食區的食物也受到許多饕客喜愛。然而，一名網友在臉書上發文，表示好市多的內用熱狗堡不再是使用包裝紙，而是放在圓形鐵盤上，貼文曝光後也掀起討論，有會員直呼「終於，好市多的紙盤和紙杯真的太多了」。

昨（18）日一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上發文，從照片中可以看見，好市多的內用熱狗堡不是使用過去常見的包裝紙包著，而是放在一個圓形的鐵盤上。對此，原PO在貼文中寫道，「現在去熟食區點餐，櫃檯會問要外帶或是內用，內用就會使用可以重複使用的餐具，還蠻有質感的」。 內用熱狗堡是放在一個圓形的鐵盤上。圖擷自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區

貼文底下吸引大量回應，不少會員紛紛表示，「終於，好市多的紙盤和紙杯真的太多了」、「他們一定會用自動高溫洗碗機，比你家裡碗盤還乾淨」、「這樣很環保，我覺得不錯」、「難怪前天買熱狗就有問我外帶內用，重複使用蠻好的」、「這肯定會用設備清洗消毒，可以安心使用」、「很棒耶，這種材質耐熱耐高溫又耐用，真的很不錯」、「其實好市多有在賣洗碗機，大家不要那麼擔心環保餐具衛生問題」。

也有會員提到，「不衛生也不尊重付費會員，應該詢問要使用免洗餐具，還是別人有吃過也有洗過的餐具，讓付費會員自己做決定」、「疫情傳染，實在堪憂」、「之前用美耐皿，上面都是刮傷（切披薩的傷痕），看起來就很不衛生」、「噁心死了，最少下面也放一張紙，誰知道盤子之前遇到什麼事情，用久後盤子上面有刮痕，更容易有衛生問題，人家用完的鼻涕紙和擦過嘴的衛生紙都放上面」。