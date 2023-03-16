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好市多牛肉出現黑褐色斑點！他怨「又出包」 網友傻眼曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
肉片邊緣出現黑褐色的部分。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
肉片邊緣出現黑褐色的部分。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，其中各式肉類相當受歡迎。不過，一名網友在臉書上抱怨，表示買了牛肉片回家後，發現邊緣出現黑褐色斑點，因此感到相當不滿，而貼文曝光後卻風向大變。

日前一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，原PO購買的1368元美國冷凍牛胸腹肉火鍋片，打開後發現有部分肉片邊緣出現黑褐色斑點，因此認為品管有問題。對此，原PO在貼文中寫道，「肉又出包了…今天剛買的肉，買回來下面的肉長這樣」，並選擇盛怒的心情符號。

貼文底下吸引大量回應，不少網友傻眼表示，「就電宰時造成的血管爆裂而已，在雞胸肉跟豬肉也蠻常會有的啊，其實擦掉就好了，無法要求好市多員工像日式燒肉店那麼仔細處理，不然價錢也會反映上去」、「不是綠色或白色的瘤就好，不過如果能挑，我也會挑漂亮的啦」、「結果出包的不是好市多」。

也有網友提到，「我之前在火鍋店上班，我看到都會先挑除，因為客人會跟你說不要這盤，然後你跟他解釋，他就會覺得品質不佳直接投訴，所以都會先切除以避免觀感不佳的客訴問題，但肉真的沒問題，如果去好市多買這種大盤肉或大塊肉，真的無法避免，希望大家能有心理準備，不要因此退貨造成不必要食物浪費」。

好市多 Costco

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