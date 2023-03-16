全家驚見「觸角霜淇淋」一票人喊噁 老饕1理由讚翻：買到賺到

近日全家推出「春日抹茶霜淇淋」，主打選用日本靜岡縣抹茶製成，吸引許多愛好者前往購買。然而，一名女網友在臉書上發文，分享自己買到的霜淇淋造型很特別，貼文曝光後也掀起討論，有老饕指出「這款買到賺到」。

日前一名女網友在臉書社團「全家便利商店／7-11 超商新品&好物分享區」上發文，從照片中可以看見，她手上拿著在全家買的抹茶霜淇淋，只是整體和普通造型稍顯不同，就像很多柔軟線條盤旋在一起。對此，原PO在貼文中直呼，「第一次看到這種觸角造型好特別哦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我覺得很可怕，密集恐懼症，每次看到都覺得很噁」、「超像水蓮的」、「感覺點了一支霜淇淋，結果得到一顆多肉植物」、「看了好可怕，很像蟲」、「瞬間沒食慾，腦補很多討厭的毛毛蟲和蚯蚓」、「吃下肚都一樣」、「不舒服⋯好像釣魚餌」。

也有老饕指出，「這種形狀的霜淇淋是全家三種機台最貴的欸，買到賺到」、「雖然詭異，但真的蠻好吃的」、「有點可愛的造型」、「側面很美」。事實上，這是全家特別從日本引進的「蒙布朗」出料口，一開始只有台北市中山區長賓店有販售，至今也已經陸續拓展至全台灣。