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好市多冷凍白帶魚超腥？ 老饕曝加1物秒解決：肉質還軟嫩入味

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享料理秘訣，煎出來的白帶魚色澤相當漂亮。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友分享料理秘訣，煎出來的白帶魚色澤相當漂亮。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

大部分海鮮類買回家後，除了要仔細清洗乾淨，有些還需要進一步處理才能料理。日前一名網友在臉書上發文，表示只要將冷凍白帶魚放到鹽水泡到退冰，這樣除了可以有效去除腥味，還可以讓肉質更加軟嫩和入味。

日前一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO指出白帶魚最佳解凍和去腥的方式非常簡單，只需要把白帶魚放入薄鹽水浸泡退冰，就能輕易洗乾淨且去除腥味。此外，原PO提到鹽也可以有效地軟化肉質，所以煎炸出來的白帶魚會更加軟嫩和入味。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這樣用好吃」、「其實都是會料理和不會料理的區別，會料理的人，多爛的食材都能做出一定水準的菜」、「沒錯，我這樣料理ok喔」、「太專業了」、「會煮的沒問題，不會處理的說不好吃，無言…」、「吃起來肉質很嫩，好吃」、「感覺很讚」。

也有網友提到，「買過一次，我覺得不好吃耶」、「不新鮮，我也踩雷了」、「好市多的魚，包括土魠魚，真的有夠腥」、「煎過一次，現在冰箱裡的白帶魚處於一種要丟也不是，不丟又不想煮的狀態」、「我也有買，但我這包腥味好重」、「不推，超級腥的」、「買過一次，狠狠腥味，嚇到了」。

Costco 海鮮 好市多

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