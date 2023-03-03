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麥當勞將停售大杯飲料！他問「是否銷量不佳」 網用1關鍵解釋

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞將針對飲料尺寸做調整。 示意圖／聯合報系資料照片
麥當勞將針對飲料尺寸做調整。 示意圖／聯合報系資料照片

連鎖速食麥當勞宣布調整菜單，除了有9大品項即將停賣，飲料尺寸也會做出調整。一名網友在網路上發文，指出「麥當勞的大杯飲料銷量不佳嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友直言「大杯喝到後面都變糖水」。

今（3）日一名網友在PTT上以「麥當勞台灣真的沒啥人點大杯嗎」為題發文，原PO表示聽到麥當勞要針對飲料尺寸做調整相當驚訝，把原本提供的小、中、大杯，改成只有小、中杯兩種尺寸。對此，原PO寫道，「通常砍東西不外乎就是銷量不好，所以是麥當勞的大杯銷量不佳嗎？我去麥當勞都會買大杯綠茶，還是大杯真的是少數人才點？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為大杯喝到最後都變成糖水，「通常喝不到這麼多，尤其是內用」、「我也不喜歡大杯，喝不完還被冰塊稀釋」、「喝到後面都沒氣了」、「大杯後面都變糖水」、「大杯根本喝不完，汽車的飲料架也放不下」、「飲料又沒多好喝，誰會喝那麼大杯？」、「我還要求給我中的」。

也有網友提到，「我都點大杯綠茶，可以放著慢慢喝到下班，不知道以後怎麼辦」、「我都喝大杯，有的人就是喜歡喝東西，真的不知道是誰做的決策」、「學生時代大杯可樂一下就喝掉了」、「中杯一堆冰塊喝沒幾口就沒了，都要點大杯才夠」、「連加大這種小幸福都要被剝奪」、「我會點大杯去冰，可以喝一整天」。

麥當勞 PTT 速食

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