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好市多1商品「從119元漲到175元」 會員卻拍手大讚：太棒了

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco），非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco），非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，零食類產品也相當受歡迎。一名網友在臉書上發文，表示好市多某款洋芋片從119元漲到175元，而貼文曝光後也掀起討論，竟然有會員大讚「太棒了！」

昨（2）日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，提到好市多的500公克裝卡辣姆久勁辣唐辛子洋芋片，從135元慢慢地漲到145、155元，雖然曾經降回135元，但現在已經漲到175元了。對此，原PO在貼文中直呼，「錢錢越來越薄，幫人家買，買幾包都沒差」。

500公克裝的卡辣姆久勁辣唐辛子洋芋片漲到175元了。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
500公克裝的卡辣姆久勁辣唐辛子洋芋片漲到175元了。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「記得一開始是賣119元的樣子，現在要逢年過節才可能買了」、「175元連拿起它的動力都沒有了」、「爆米花漲到339元，看到當下內心在流血」、「100公克35元，快跟其他通路差不多了，不如就近去全聯或家樂福就好」、「這個價格也漲太多了吧」、「錢錢真的越來越薄」。

也有網友提到，「謝謝好市多幫我戒零食」、「不健康的食品少吃比較好，台灣人大腸癌比例相當高，不吃省錢又顧健康」、「不要買最省，這些會讓身體發炎的東西，少吃也比較好」、「零食漲價是好事，少吃一點別增加身體負擔」、「太棒了，買不下手剛好可以節制一點」、「多漲一點吧，希望這樣我的肚皮就會瘦了」。

好市多 Costco 零食 漲價

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