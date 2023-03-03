7-11最狂預購！限量愛馬仕、28萬香奈兒「小香包」 網驚：精品也不放過

名牌精品現在就連在7-11都買的到！為了配合白色情人節活動，7-11近期推出預購商品，卻令網友們好震驚，原來預購商品竟是CHANEL、Hermes、Gucci精品包，而其中最貴的是要價28萬的CHANEL中號22金字牛皮肩背包，全台限量1個。

7-11今日在臉書粉專「7-ELEVEN」分享母親節預購消息，為了白色情人節推出甜蜜升溫攻略，「許願的時候到了！已默默@朋友、友達以上、男友、家人等親密關係人，希望他們懂意思」，預購期間於3月2日至14日，商品皆來自合法直營店，100%的真品保證。

7-11預購限量精品。圖擷取自7-ELEVEN臉書

從預購單中可發現，此次精品全為限量預購，其中有CHANEL小羊皮愛心鏈帶口蓋包22萬元，全台限量2個、HERMES斜體H兩用包白棕/白灰價格為16萬5,000元，2色全台限量各1、HERMES POP H項鍊大象灰金鍊價格2萬2,800元，全台限量3個，另外限購數量最多的則為Gucci的經典Marmont黑色相機包不分尺寸都有100個。

這回預購的商品讓網友們不敢置信，在網路上引起眾多討論，網友們紛紛表示「上次金條，這次出現小香、小馬名牌包，真的太驚人」、「7－11只有更狂」、「全球唯一，超商都賣香奈兒，太驚人」、「嚇，以為711被盜帳號」、「小7越來越狂，下次會不會賣房、賣車、賣飛機」。