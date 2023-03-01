妹子冰霸杯裝好市多飲料！他PO文公審怒罵「丟人現眼」 下秒慘翻車遭酸：臉好腫

環保署限塑新政策自2022年7月1日上路，鼓勵自備飲料杯可享5元優惠折價，獲得許多民眾響應。一名網友在好市多看到有人拿冰霸杯裝飲料，懷疑對方沒有付錢，在各個爆系粉團發文譴責對方「占便宜」、「死不要臉」，引來冰霸杯主出示購物收據證明，並強調有經過店員同意，發文者仍持續批評，雙方吵得不可開交。

日前一位網友在《爆怨公社》等社團發文表示，「在北屯好市多遇到兩個不要臉占便宜的人，拿著冰霸杯嘻嘻哈哈的在裝！看了真火」，就轉頭跟女友說了句「好意思喔」，不料該名女顧客惱羞成怒對他咆哮，自己不想理會，但對方還窮追不捨，令他氣憤怒批「貪小便宜的心態要不得，沒錢不要逛好市多出來丟人現眼」、「死窮酸沒購買飲料還裝飲料不會喝尿」。

貼文引發熱議，眾人紛紛同聲指責該名女顧客行為不妥。不久，也釣出冰霸杯女事主曬出購物收據反擊，並強調有先獲得店員同意。女子表示，其實店員有建議先拿紙杯裝飲料，再倒入自己的環保杯較好，免得被其他人誤會，但自認這樣就失去環保的意義，仍決定直接以環保裝飲料。

女子表示，因為事前店員有提醒，對於被罵「不要臉」原本不想搭理，但對方重複講了三次，還越來越大聲，認為已是在挑釁，就轉頭跟對方說明自己有付錢買熱狗，並沒有咆哮，而對方也不敢對視就快速離開，哪有窮追不捨，還提出當時詢問的那位員工可以當人證。

雖然當事人提出證明澄清，但原發文者仍繼續在下方留言開戰寫道，「我當時看見她們在櫃台很久！誰知道是不是在強人所難硬要凹店員讓她們用大杯子裝！誰又聽到店員允許？」、「不管她是否有付錢，她的杯型大小遠遠超出了紙杯的大小！再說好市多規範就是不允許自己帶杯子來裝！」，並指責女顧客「因為妳一個無知的舉動，很有可能會害那名好市多員工被開除」。

貼文吸引許多網友看熱鬧，留言中有人指出買好市多熱狗附贈的飲料，其實是可以無限續杯的，菜單招牌上很清楚的寫有「With Refill」字樣，但原PO仍嗆回「是誰說能無限續？」有網友看不下去了，直接開酸「原作者連Refill的英文也不懂也在辯」、「慘#現在全台灣都知道你看不懂英文」、「臉好腫」、「這車翻真大」、「以後購物單據一定要留好，不知道還有幾個林XX」。