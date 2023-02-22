好玩又便宜！媽買好市多裸蛋糕給孩子裝飾 全場讚：立馬筆記

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，除了有日常用品和生鮮蔬果，還可以購買派對或生日用的蛋糕。一名網友在臉書上發文，提到自己都去買好市多的裸蛋糕回家給孩子當生日蛋糕，因為透過雙手擺上水果和裝飾品，這樣的回憶又更有紀念價值。

昨（21）日一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她透露已經連續兩年訂購好市多的裸蛋糕回家，同時購買豐富的水果和裝飾品，讓孩子們自己創造出最獨一無二的生日蛋糕。從照片中可以看見，裸蛋糕原本只有奶油，但經由孩子擺上繽紛的水果和蠟燭後，看起來非常的可口且可愛。

然而，原PO也在留言處補充，整體蛋糕吃起來就是簡單又樸實的味道，而且10吋只要399元，到賣場內訂購蛋糕的地方，填完單子並挑選自己喜歡的圖案，約2至3個工作天就可以過去領取了。針對很多人都擔心吃不完的狀況，原PO也貼心地回應，「我都分送給左右鄰居或管理室，同時附上小朋友動手做的照片，大家都很喜歡喲」。 原PO買裸蛋糕回家給孩子自己裝飾。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「便宜裸蛋糕加上巧思加以佈置，得到的快樂是無價」、「原來能訂裸蛋糕，10吋才399元，這樣就可以自己加工成草莓蛋糕」、「好有創意，小朋友玩得很開心的感覺」、「好棒，沒想過也可以這樣搭配自己想要的水果」、「小朋友動手放水果好玩又好吃，太棒了！謝謝分享」、「好有趣啊！感謝分享，立馬筆記」。