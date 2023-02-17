好市多鮮切鮭魚怎麼買最划算？ 醫曝1部位完勝：吃起來超爽

美式賣場好市多（Costco）的販售品項相當豐富，不僅有日常生活用品，還有許多生鮮蔬果可以選購。也有許多人會大方分享消費訣竅，腎臟專科醫師王介立日前就發文，用廢棄率計算好市多的空運鮮切鮭魚該怎麼買最划算，貼文曝光後也掀起討論。

王介立日前在臉書上發文，在貼文開頭就寫道，「很久沒有好市多商品文了，這次是要解答我很久以來的一個疑問：到底空運鮮切鮭魚，買哪一段較划算？」王介立解釋廢棄率的意思，就是指生食材中有多少部份是無法食用的，而鮭魚頭每公斤469元，廢棄率35%，等於實價每公斤722元；鮭魚身每公斤679元，廢棄率12.5%，等於實價每公斤775元；鮭魚尾每公斤589元，廢棄率22%，實價為每公斤752元，「計算出來的結果，真實的鮭魚肉價由貴到便宜，分別是身＞尾＞頭」。

王介立認為結果很合理，鮭魚身雖然最貴，但吃起來最爽，可以大口吃肉，不用太擔心吃到骨頭；而鮭魚頭雖然最便宜，但吃起來也最不方便，要慢慢挑肉啃骨頭。王介立坦言實價差距看起來並不大，自己以後會選擇購買鮭魚身，因為厚度均勻，就算廚藝不好的人，烤起來也不會失敗。王介立也在留言處補充，「我會用140度上下火烤60到75分不等，不包起來，不退冰」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我有時候用蒸烤爐蒸，旁邊拿個碗放蛋一起蒸，沒有調味的鮭魚也相當好吃，或是鮭魚底下放板豆腐，一起蒸也很好吃」、「鮭魚排最好吃，但一下子就吃完了，沒克制容易過量，荷包轉化卡路里效率最高」、「我在米其林廚房算的是轉換率，可以轉成十倍價格的是魚身，魚尾與魚頭不能上米其林餐桌，轉換率是零」。

也有網友提到，「鮭魚頭有眼窩肉和眼睛，魚下巴和額頭肉爽度也很高，在我心目中是首選，骨頭多剛好可以慢慢品嚐，比較不會吃過頭」、「魚頭和下巴口感的豐富度不是魚身或魚肚可以比的，還有胸鰭裡面那塊肌肉也很好吃」、「喜歡吃肉的人不懂啃骨的樂趣」。