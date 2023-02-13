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好市多「特價就缺貨」在地化了？ 資深會員曝1超狂服務：買貴也可退

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多主打物美價廉、商品多樣的優勢深受大批消費者喜愛。報系資料照／記者林俊良攝影
好市多主打物美價廉、商品多樣的優勢深受大批消費者喜愛。報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多Costco）以物美價廉、商品多樣的優勢深受大批消費者喜愛；不過，近日有網友發現，只要商品標註「特價」就經常會缺貨，與過去「商品滿坑滿谷，大家搬到手軟」的盛況大不同，讓他不禁感嘆「Costco在地化了」。一名資深會員就揭露早期好市多有一項超貼心服務可以避免「買不到特價商品」的窘境，只可惜現在再也看不到了！」

這名網友透過臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他狠酸「Costco在地化了，什麼東西特價就缺什麼，記得以前特價品都是滿坑滿谷，讓大家搬到手軟，現在搶貨還搶不到」。貼文引起許多消費者共鳴，紛紛留言感嘆「正常啦！現在好市多缺貨算正常，不然就是A店有貨、B店缺貨，跟以前差很多」、「飢餓行銷，這招用十年用不膩」、「不要怨，就是被台灣人自己寵壞了啊」。

其中，一名網友透露「二等公民就是如此，美國是有Rain Check服務（在國外大型賣場若找不到廣告單上的特價商品，即可跟服務台索取特價商品延期優惠單，等下次進貨就可以用優惠期間的價格購買），但來台灣就不好意思了⋯⋯」。這則留言也釣出資深會員回應，表示早期的好市多也有這項服務，若特價商品沒貨，櫃台會給一張證明，等到有貨時再憑證以特價買進，「只可惜，現在再也看不到了！」

不僅如此，另一名女網友也抱怨到好市多購買一款要價2999元的烤箱回家，但不久卻聽聞該商品折價600元的消息，讓她相當嘔氣，甚至萌生退貨的想法。面對這種尷尬情況，就有資深會員出面教學，只要向服務台告知「買貴」情況即可退還差價，這不是奧客舉動，而是會員享有的權益。

也有不少人跟著留言，「90天內可以退價差，唯一一個條件就是貨架上還有這個產品未被銷罄，這樣才有辦法做銷退」、「之前好市多員工教的：再買一台，然後推掉之前的購物記錄」、「美國30天內可以退差價，台灣沒試過」。

好市多 Costco 價差 奧客

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