買不到銀柳！女在好市多買枯樹枝 開出這種花讓她又驚又喜

每到過年，不少家庭都會到花市採買一些應景的植物回家擺放，除了點綴之外，也希望能帶來好運氣。一名女網友過年前到好市多想買銀柳，但因為賣完了只好隨便挑選一把「枯樹枝」，沒想到竟然開出桃花，讓她相當驚喜。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，過年前一兩周到好市多想買銀柳，沒想到都賣光光，一把都不剩，讓她相當失望。但也因為要過年了，懷著「無魚蝦也好」的想法，只好買了一把「枯樹枝」回家。

原PO回家後將這把「枯樹枝」放到花瓶裡，然後每天換水，沒想到「枯樹枝」竟然開花了，而且開的還是桃花，讓她看了又驚又喜。

貼文引來不少討論，「不是枯枝是桃枝…我家每年過年前都會買一把桃枝回家擺，一直到元宵節才丟棄」、「原來好市多那堆枯枝是桃樹枝，我還以為是乾枯的銀柳」、「今天也買了，以為是梅花結果是桃花啊」、「哇，開花好美唷。我去賣場有看到，但就覺得是枯樹枝顏值，結果就沒買了」、「桃花Costco 好多年沒有賣了，我等了好久，今年終於又有了」、「其實好市多有在上面貼桃花標籤說，只是很多人心中只有銀柳」。

還有許多人給予讚賞和祝福，「恭喜夫人，植物有靈，兔年家運大旺」、「恭喜花財，好事花生」、「看到桃花開也就心花開了」、「真的好美喔」、「桃花舞春風」、「祝您開花散葉財銀不斷」、「願意給枯樹那麼好的照顧，那麼美的瓶子裝，桃花不開，也難」、「意外的美麗」、「桃花舞春風，有桃花運人緣好，恭喜妳」、「好美哦，是好預兆喔」。