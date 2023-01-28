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好市多賣9.8萬戶外遮陽亭！網笑「到底誰買」 超神用途曝光了

聯合新聞網／ 綜合報導
12呎X16呎戶外遮陽亭。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
12呎X16呎戶外遮陽亭。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有生活用品和生鮮蔬果，有時還會出現特殊商品。一名網友在臉書上發文，分享好市多一款「12呎X16呎戶外遮陽亭」，官網售價為9萬8249元，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（27）日一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，分享好市多販售的「12呎X16呎戶外遮陽亭」，整體是四面網紗設計，除了可以透光通風，還可以防止蚊蟲進入。除此之外，遮陽亭裡面的空間相當大，擺放躺椅和小茶几後，還有很多剩餘空間，而官網售價為9萬8249元。

原PO感到相當新奇，在貼文中直呼「有夠大，酷斃了，到底什麼樣的人才可以買一組這個放庭院啊！」對此，有網友在留言處分享實際使用的照片，不僅可以當作豪華狗屋，還能直接組裝在公寓頂樓或是庭院，「我們鄰居有買，買來把狗養在裡面」、「姊姊家剛好有庭院，比蓋一間來得便宜很多」、「朋友買了放公寓頂樓」、「我記得之前有人買，收起來蠻小的，拿去當露營的客廳帳用」。

有人買回家當作豪華狗屋使用。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
有人買回家當作豪華狗屋使用。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

還有不少網友紛紛驚呼，「貴的從來不是亭，是放亭的地」、「又有新的365度採光雅房出租新選擇XD」、「出了雙北，人人家裡皆可買來放」、「早知道買這個，搭採光罩花了好幾十萬」、「有地方睡了，電腦桌也可以搬過去，再安個馬桶就可以渡過一生」、「有這樣條件的地，種樹不好嗎？」、「我也很喜歡，但是因為沒有地方放，它就是一個夢想」、「跟老婆吵架晚上就可以睡裡面」。

好市多 庭院 Costco 狗屋

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