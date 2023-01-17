全家499福袋有驚喜！網友開箱維尼喇叭 親授抽中秘訣：先摸摸
近日各大超商推出新年福袋，其中全家販售的499元福袋，因裝有各式卡通人物周邊掀起討論。不過每個福袋的內容物不盡相同，民眾不一定能買到自己想要的產品，就有一位網友看中了福袋內的「小熊維尼藍芽喇叭」，忙問該如何買到，意外釣出有經驗者親授秘訣。
有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文討論全家的499元福袋，其中一位女網友留言表示她幸運抽到「小熊維尼的藍芽喇叭」，引眾人稱羨，她建議想抽到的人可以先摸摸看福袋底部，「要摸看看兩個軟塑膠（一大一小的手感），應該就是，我看有人開到維尼的都是這個搭配」，結果有網友照辦後果真中獎，「謝謝已買到了」。
其餘網友也紛紛秀出自己的開箱結果，包括奇奇蒂蒂的行動電源、巴斯光年的捲線器、冰雪奇緣的錢包、蠟筆小新的口罩，以及史迪奇、米奇米妮、公主系列等各式小物，吸引許多網友直呼也想來試試手氣了。
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