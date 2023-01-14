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日本好市多買1神物「激省800」 他狂搬10罐回台

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到日本千葉幕張的好市多逛逛，發現合利他命EX Plus比起台灣價格優惠很多。圖／Costco好市多商品經驗老實說
網友到日本千葉幕張的好市多逛逛，發現合利他命EX Plus比起台灣價格優惠很多。圖／Costco好市多商品經驗老實說

好市多的會員全世界通用，有一名網友最近去日本看車展的時候，順便到好市多逛逛，結果發現台灣人喜愛的「1神物」比台灣直接便宜了800元，於是一次搬了10罐回台灣，他也分析了日本好市多和台灣的差異。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他近日到日本看車展，趁著閒暇時間跑去千葉幕張好市多，主要是去買台灣人熱愛的神物「合利他命EX Plus」。

網友表示一張會員卡可以買的上限為10罐，因為是觀光客的身份，所以可以免稅，藥品以專職的櫃檯結帳，要拿出台灣的會員卡和護照，小姐在結帳時就一併進行退稅的工作，雖然可以免稅，但會加收1%多的退稅手續費。

網友買10瓶下來，總額是日幣50,480，單瓶是5,048元，約台幣1,100元，台灣好市多的價格是2瓶3,799元，單瓶為1,900元，日本的一瓶比起台灣價格便宜了800元，只不過小差異為台灣的包裝是280錠，日本的則是270錠。

網友也表示，千葉幕張的好市多購物人潮不是太多，他也分析與台灣的差異，日本好市多的燈光比較暗，第二日本顧客無論是推購物車還是選購商品都慢慢的，很客氣，第三，日本好市多是吃攤位和商品促銷很少。

好市多

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