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請喝超商咖啡被推「分享壺更划算」 正體讓她大驚：還能保溫

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾打算請同事喝咖啡，才首次知道全家有推出多人共享的「咖啡分享壺」。 圖擷自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」
有民眾打算請同事喝咖啡，才首次知道全家有推出多人共享的「咖啡分享壺」。 圖擷自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」

上週六（7日）是補班日，有民眾在這天打算請喝咖啡慰勞同事，總計約10餘杯，她到全家便利商店購買時，店員推薦她可以買「分享壺」，她原本還在好奇分享壺長怎樣，結果只見店員拿出一個裝有出水口的紙盒，裡頭裝有鋁箔袋可以保溫，讓她看了大開眼界。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」表示，她在補班日當天到全家買咖啡請同事後，才首次知道全家有在賣分享壺，一壺容量約等同於12杯小熱美式，原價280元，最近特價222元，平均一杯只要18.5元，比一杯原價25元便宜6.5元。該民眾驚訝表示，她原本還在思考分享壺長什麼模樣，結果店員拿出一個手提紙箱加上飲水口，她向店員請教才知道，原來盒子裡裝有鋁箔袋方便保溫咖啡。

一些網友也大方分享消費心得，「還可以免費索取糖包跟奶精喔」、「之前特價一壺不用200」、「可以打電話先預訂」、「保溫時間出乎意料的長」、「喝完還可以拿空桶再裝一次，我是有裝一次啦，但不知道是不是每家都有續」、「這個已經出了5、6年了！超方便的！」、「好像蠻環保的，如果辦公室同事都用自己的杯子盛咖啡的話」。

不過也有人表示還是喝杯裝比較習慣，「星巴克也有，這東西喝起來沒fu」、「我寧願買10杯，儀式感還是要有」。另外有人提醒，這種分享壺為一次性包裝，不易清洗，如果想要重複使用，會有衛生方面的疑慮，原po也表示自已向店員詢問過，對方回應裡面可能會留下之前的咖啡，不適合重複利用。

全家 全家便利商店 咖啡 補班日

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