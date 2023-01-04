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開箱小北百貨399元福袋 他見「折價券」愣住：算有賺嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
小北百貨跟上春節福袋熱潮，推出399元的「好想兔」聯名福袋。 圖擷自PTT
小北百貨跟上春節福袋熱潮，推出399元的「好想兔」聯名福袋。 圖擷自PTT

每逢過年各大商店都陸續推出福袋，有民眾就注意到販售各類生活用品的「小北百貨」也跟上潮流，開賣與知名貼圖「好想兔」聯名的399元福袋，他一時興起買了一個，並將開箱結果分享到網上，，掀起網友討論。

一位網友在PTT曬出自己在小北百貨購入的399元福袋，裡頭包含科學麵、彩虹糖、多力多滋、排骨雞湯麵、阿薩姆奶茶5樣食品，以及一份面膜、小零錢包、口罩收納盒、密封夾和撲克牌等物，他粗估零零總總約200元。

該網友將開箱結果分享到網上，內容物主要包含零食和日常用品。圖擷自PTT
該網友將開箱結果分享到網上，內容物主要包含零食和日常用品。圖擷自PTT

此外，裡頭還有一張集結35家店的折價券，上頭標榜著「總回饋超過1,2000元」，合作品牌有龜記、肯德基、老先覺、福勝亭、六扇門、健身工廠、Uber、六福村和新光影城等等。

福袋裡還附上一張折價券。圖擷自PTT
福袋裡還附上一張折價券。圖擷自PTT

結帳時店家還附贈了一袋小禮物，裡頭有一個陶瓷小碗、一個玻璃杯和一塊不織布抹布。該網友最後評價，如果把折價券算進去算是有賺到，但如果沒用到就划不來，「如果你看完折扣券沒吸引到你，那這次小北百貨福袋可以先略過」。

多數網友看了直吐槽，「蠻雷的」、「你的感覺是不是有點五味雜陳！」、「福袋內容物很像國小去文具店買的驚喜包」、「感覺清庫存的概念，優惠券沒啥吸引人」、「我家土地公廟中元普渡的比這個好100倍」。

也有網友認為已經不錯了，「我也有買，袋子本身是保冰袋，內容物就一些食物零食，感覺還行」、「理論上蠻ok的了」、「我有買，沒有多一袋精美贈品，那個碗真得很不錯耶」、「你這包算好，我給之前版友po的一樣爛透」。

福袋 折價 貼圖 開箱

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