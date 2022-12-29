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只到今天！「好市多神物」突特價 會員崩潰：我才剛買完

聯合新聞網／ 綜合報導
科克蘭衛生紙限時特價一串359元，不少網友哀怨日前已經買了線上優惠。報系資料照／記者劉學聖攝影
科克蘭衛生紙限時特價一串359元，不少網友哀怨日前已經買了線上優惠。報系資料照／記者劉學聖攝影

好市多賣場裡面常有好物，不少人會趁特價的時候囤貨，科克蘭衛生紙日前線上推出「3串折扣90元」，有很多人已經搶購當庫存，沒想到昨天(28日)現場購買每串只要359，比網路購買更划算，有網友也哀怨「我才剛買」，據了解，特價只到今天，且沒有會員限購，要買可能要快。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文寫道，「特價兩天～要買要快」，照片中可見，Costco的不敗好物科克蘭衛生紙特價每串只要359，比起原本便宜了30元，特價到今天(29日)為止，據了解沒有會員限購。

科克蘭衛生紙限時特價一串359元。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
科克蘭衛生紙限時特價一串359元。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

科克蘭衛生紙日前才在線上推出「3串折扣90元」的優惠，平均一串379元，因此有不少剛買完的會員哀怨說「才剛線上買完一箱…」、「我還買了5箱呢」、「才剛線上買3包，一包379，還以爲賺到，今天現場看到，傻眼到不行。絕對不會再線上買了」、「昨天剛買了三袋的我」。

不過也有網友認為，「太沒誠意了，才便宜30元，以前衛生紙大多便宜50以上，今年漲價前好像才335，現在都回不去了」、「一包便宜一元多，品質和以前差很多，回不去的價格+回不去的品質」、「變很容易掉屑屑，我變心了」、「先漲後降！薄只有更薄～有意義嗎？」。

好市多 衛生紙

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