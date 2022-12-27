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不逛藥妝了！熱狗加飲料才42元 網暴動下次去日本直衝好市多

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享日本好市多的北海道超濃冰淇淋才台幣60元，超級好吃。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友分享日本好市多的北海道超濃冰淇淋才台幣60元，超級好吃。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

疫情緩和，日本重新開放自由行、免簽證，吸引不少悶壞的國人飛到日本旅遊，加上現在日元貶值，又可以退稅，實在是瘋狂shopping的好機會。日前有一名網友發文分享到日本好市多購物的經驗，引發網友的熱烈討論。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他到日本東京近郊的埼玉新三鄉好市多採購，整體上東西都比台灣便宜，還可以免稅，Dyson舊款吸塵器、冷暖風扇都超便宜，藥妝也都是大家熟悉的商品，他買了熱狗加飲料才台幣42元，北海道超濃冰淇淋才台幣60元，超級好吃，而且使用好市多App電子會員卡就可以入場跟結帳，非常方便。

原PO表示，這次帶了一個登機箱去裝採買商品，登機箱需寄放服務台才可入場，從上野搭JR到新三鄉約70分鐘左右，出JR就是兩個shopping Mall，穿過shopping mall就可以到Costco，東京白天僅有5度，加上很空曠又強風真的很冷，用餐區在室外，很佩服在外用餐的民眾，給有興趣到東京近郊好市多的大家參考。

文章曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「撇除日製商品外，台灣到底是貴幾點的？」、「下次去日本，不是逛藥妝，而是直衝好市多了」、「很可以，真的要去逛一下」、「缺點是搭JR只能買小東西不能搬家電」、「哇！日本好市多有北臉」、「V8的價格真的好殺」、「賣的東西看起來比台灣優質很多啊」、「我也好愛來這家好市多，交通方便」、「在日本買Dyson真的很便宜，常看到台灣人一次就是搬好幾台」。

有網友問「如果買行李箱，免稅結帳完出來可以馬上使用嗎？如果回台出入境會檢查嗎？」有熱心網友回應「正常應該會貼封條，拆掉使用的話要補稅，不過2018年稅務補稅類別好像有改過，行李箱屬於一般類，可以直接在境內拆封使用」、「可以！我也在唐吉軻德買了一咖Rimowa直接使用，行李箱是可以使用沒問題的」。

依照日本退稅規定，家電、衣物、鞋、手提包、鐘錶、珠寶首飾等，達5千日圓以上可退稅，也可在日本境內使用，屬於一般物品，但如果是消耗品，像是食品、飲料、藥妝、健康食品、酒類等等，5千到50萬日圓可退稅，但不可在日本境內打開，否則海關人員有權利要求遊客補繳10%的消費稅。

日本好市多的熱狗加飲料才台幣42元。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
日本好市多的熱狗加飲料才台幣42元。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 日本 Costco 北海道 冰淇淋 疫情

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