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好市多「萬用醬油」廚房必囤！料理方式超多元 內行人曝1禁忌

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多有販售進口的調味料。 示意圖／聯合報系資料照片
好市多有販售進口的調味料。 示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有生活用品和生鮮蔬果，還有一些進口的特別調味料。日前一名網友在臉書上發文，分享好市多的「日本進口鰹魚淡醬油」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人貼心提醒「開封後務必放進冰箱」。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO推薦一款「日本進口鰹魚淡醬油」，除了可以在日常料理使用，拿來做溏心蛋也很適合，「不需再額外加調味料，泡一天就可以吃了！」原PO也分享自己做溏心蛋的容器，「搭配日本大創賣的溏心蛋盒，只要100ml就可以泡到四顆蛋，不用一次做太多，也節省醬汁用量」。

原PO推薦用「日本進口鰹魚淡醬油」做溏心蛋。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO推薦用「日本進口鰹魚淡醬油」做溏心蛋。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「這鰹魚醬油好用，煮麵湯頭很不錯」、「這醬油是我的最愛」、「家裡永遠保持在兩瓶庫存」、「我也是用這瓶…做蒸蛋、炊飯、溏心蛋、壽喜燒、醃肉，只要看到都會囤」、「這一瓶超好用的，家裡必備」、「這瓶我已經用了超過十年」。

有網友分享料理方式，「拿來煎魚和煮肉，而且除了可以直接替代醬油，煮湯或火鍋也可以當湯底」、「炒麵時當調味一起炒很像日式炒麵，家人都很愛」、「沾冰的蕎麥麵，超讚」、「這個用在拌麵也很棒，加一些好市多的日式胡麻醬、灑點蔥花加顆滷蛋跟一片肉就是好吃的日式拌麵了」。

也有內行網友貼心提醒，這款醬油只要開封過，就一定要放進冰箱保存，「注意！這罐醬油不能放常溫，曾經放到發酵過」、「這罐醬油打開一定要放冰箱」。

好市多 Costco

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