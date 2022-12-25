快訊

恭喜！蔡允潔剖腹喜獲聖誕寶寶 女兒重達4公斤

一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦

南投新縣長許淑華就職 林明溱為「1原因」台上向她致歉

平行時空的早餐店？她驚見新北樹林10元三明治：老闆娘做功德

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐店價目表。圖/爆廢公社
早餐店價目表。圖/爆廢公社

這兩年受疫情、通膨影響，物價飆漲，有女網友在新北市樹林發現一家價格堪稱「25年前」的早餐店，甚至還有10元的招牌三明治，讓網友直呼老闆娘根本是來做功德、積福報！

有網友在臉書社團「爆廢公社」上表示，兩年多前搬來新北市樹林，看到樓下阿姨的早餐店價目表，差點以為時空穿梭到了25年前，「阿姨的早餐店不賺錢，比較像是來做功德、積福報、做身體健康的」。

她更補充，大漢堡裡面有肉有蛋、小黃瓜不是切絲是切片，還加了玉米粒，一個才25元，現在也很難看到10元的果醬吐司，連素肉鬆三明治跟有火腿的招牌三明治，也是10元。

10元的招牌、果醬三明治。圖/爆廢公社
10元的招牌、果醬三明治。圖/爆廢公社

原PO多次向早餐店阿姨表示，早餐的價格不要說賺錢了，她都懷疑在賠錢賣，唯一能賺到一點點錢的，大概只剩飲品類，阿姨只給了原PO一個「妳懂的」神秘微笑。

許多網友紛紛表示，「現在物價飛漲的時代裡，價錢高低已經是人民的第一考量了，不管好吃不好吃、環境如何，只要便宜就是有吸引力」、「妳確定不是拿30年前的照片」、「阿姨真的是做興趣的」、「會便宜也是有原因的，要嘛店面是自己的，要嘛不缺錢」、「從妳照片看起來，環境也算乾淨的感覺」。

爆廢公社 新北 早餐

延伸閱讀

戴完還能煮湯？聖誕「生薑鹿角」實用度爆表：「薑」就一下

民主聖地？他直呼台南案件頻傳一夕變恐怖 網諷：你敢嘴？

房價對年輕人不公平？千萬只能買30年中古屋 網：請自立自強

他夢想環遊世界：台灣人一輩子只該花錢在房、車、小孩嗎？

相關新聞

平行時空的早餐店？她驚見新北樹林10元三明治：老闆娘做功德

這兩年受疫情、通膨影響，物價飆漲，有女網友在新北市樹林發現一家價格堪稱「25年前」的早餐店，甚至還有10元招牌三明治，讓網友直呼老闆娘根本是來做功德、積福報！

只有冬季才賣！好市多日式草莓大福CP值高 網友提1隱憂

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常生活用品和生鮮蔬果，業者還會依照不同季節推出限時商品。昨（22）日一名粉專管理員在臉書上發文，分享好市多的「日式草莓大福」，而貼文曝光後也掀起討論，有網友提出這項商品的1隱憂。

好市多「車用脫困滅火棒」能保命？ 內行人教逃難時正確用法

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有生鮮蔬果類，還有一些有趣的生活小物。日前一名男網友在臉書上發文，分享好市多一款「車用脫困滅火棒」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人解惑該商品的正確用法。

聖誕地獄禮物…好市多53吋超巨大泰迪熊 網勸欣賞就好：請熊容易送熊難

聖誕節要到了，COSTCO的「超巨大泰迪熊玩偶」不管在哪個國家推出，都會造成瘋購，台灣也曾經流行過一陣子，日前有一名網友發文表示，好市多大熊又出沒了，身高53吋的絨毛大熊，標價1079元，引發曾經購買者的熱烈討論，留言滿滿勸退。

可可結合漢堡！超商這款牛肉堡引目光 眾人品嚐後曝口感

台灣超商林立，不僅服務多樣化，所販售的商品眾多，而且隨時都會推出新產品供民眾嚐鮮。一名網友日前到全家超商看到一款新上市的漢堡，不同於平常所見到的漢堡，這款商品竟然和可可結合在一起，貼文也引來不少品嚐過的鄉民分享心得。

誰把紅色款掃光？ 女嘆好市多1夯品賣太快：都沒了

聖誕節將近，許多禮品均有特價，美式賣場好市多也推出了動物造型的聖誕節牛奶松露巧克力罐，裡面是牛奶巧克力球，有網友為了等特價，選擇先不買心儀的紅色款巧克力球，沒想到最近到了賣場，才發現「紅色的全被掃光」，哀嘆「不快點下手，想要的花色款式可能都沒了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。