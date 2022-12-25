平行時空的早餐店？她驚見新北樹林10元三明治：老闆娘做功德
這兩年受疫情、通膨影響，物價飆漲，有女網友在新北市樹林發現一家價格堪稱「25年前」的早餐店，甚至還有10元的招牌三明治，讓網友直呼老闆娘根本是來做功德、積福報！
有網友在臉書社團「爆廢公社」上表示，兩年多前搬來新北市樹林，看到樓下阿姨的早餐店價目表，差點以為時空穿梭到了25年前，「阿姨的早餐店不賺錢，比較像是來做功德、積福報、做身體健康的」。
她更補充，大漢堡裡面有肉有蛋、小黃瓜不是切絲是切片，還加了玉米粒，一個才25元，現在也很難看到10元的果醬吐司，連素肉鬆三明治跟有火腿的招牌三明治，也是10元。
原PO多次向早餐店阿姨表示，早餐的價格不要說賺錢了，她都懷疑在賠錢賣，唯一能賺到一點點錢的，大概只剩飲品類，阿姨只給了原PO一個「妳懂的」神秘微笑。
許多網友紛紛表示，「現在物價飛漲的時代裡，價錢高低已經是人民的第一考量了，不管好吃不好吃、環境如何，只要便宜就是有吸引力」、「妳確定不是拿30年前的照片」、「阿姨真的是做興趣的」、「會便宜也是有原因的，要嘛店面是自己的，要嘛不缺錢」、「從妳照片看起來，環境也算乾淨的感覺」。
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