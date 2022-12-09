IKEA肉丸「靈魂果醬」消失？她改買草莓醬超怪 真相曝光糗了

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，不僅販售多樣化的平價傢俱，連美食餐廳的食物都受到不少人喜愛。昨（8）日一名女網友在網路上發文，指出「瑞典豬肉丸怎麼變成肉丸大三元了」、「為什麼經典的果醬不見了」，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「IKEA瑞典肉丸果醬不見了…」為題發文，她在貼文開頭就激動直呼，「有誰可以告訴我，IKEA瑞典豬肉丸怎麼變成肉丸大三元了？還有，最重要的是，為什麼那個經典的果醬不見了？」

從照片中可以看見，白色盤子上有數顆肉丸、一球馬鈴薯泥，以及肉丸的醬汁，看起來並沒有什麼異狀。不過仔細一看，肉丸其實有三種顏色，而且酸酸甜甜的果醬也不見了。原PO坦言第一次吃肉丸配果醬時，覺得這是什麼奇怪的組合，結果吃一口後發現，那根本是靈魂搭配，所以每次去逛IKEA都會點肉丸來吃。

這次發現盤子上的果醬不見了，原PO一時之間只能買盒草莓果醬頂替，結果覺得吃起來完全不搭。在貼文的最後，原PO也再次詢問大家，「我覺得最不該消失的是那個果醬啊！有誰可以告訴我，為什麼消失了？」

原PO去買盒裝草莓果醬配肉丸。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「果醬不是變成自助了嗎？」、「在自助區吧，跟番茄醬放一起的那邊吧」、「果醬是自助！那個真的超讚」、「果醬在自助區，任妳壓」。原PO這時才驚覺是自己搞烏龍，「他（店員）跟我說在前面（在外面自助區），我以為他說的前面是在點餐區的最尾端…跑到前面只看到蜂蜜醬跟草莓醬QQ」。

也有IKEA餐廳員工熱心解惑，表示之前新莊店採用自助式醬料台，發現可以減少果醬浪費的狀況，所以其他店也陸續跟進。最後，還有內行網友補充「大三元」是什麼意思，「IKEA肉丸就是烤肉丸（牛豬混合）、雞肉丸、植物丸三種，點餐可以直接指定要哪個、要幾顆，純豬肉丸還真的沒有」。