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超商咖啡杯套兩條虛線什麼作用？ 網分享隱藏版功能：很好玩
許多人喜歡在上班前到超商買一杯咖啡提提神，尤其天氣冷的時候喝熱咖啡更是暖和，通常買熱咖啡時店員都會套上杯套，讓客人拿的時候不會覺得太燙手。有網友發現全家超商的咖啡杯套上面有兩條虛線，讓他非常好奇有什麼作用，有內行人就分享將杯套組成聖誕樹的成品。
這名網友在臉書「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」PO出一張照片，桌上有兩個全家超商的咖啡杯套，其中一個可以看到左右兩邊各有一條虛線，原PO好奇地想問「這杯套的虛線是什麼作用呀？」
貼文一出，有內行人就說「可以組合變聖誕樹」，還有人分享將杯套疊成聖誕樹的成品，只要將每一個杯套沿著虛線往內折進去，再一個個堆疊起來就完成了。不少鄉民看了覺得很有趣，「原來可以做聖誕樹」、「居然有這種隱藏版功能，害我為了杯套想喝飲料了」、「我現在才知道！早就全扔了啦」、「全家真的很厲害」、「好好玩喔」。
還有網友分享之前的其他杯套組合，「每天最少一杯咖啡，這次的杯套做起隔熱墊來，蠻有質感的」、「之前好像是手機座」、「手機支架」、「之前還有可以組合成聖誕老人的」、「之前看過有人做成沙發模型」。
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