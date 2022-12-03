日本超商蒸包機公告 禁止外國人說「這個」網炸鍋

日本近期瘋傳推特的一張照片，有網友貼出超商蒸包機的一張公告，上面寫道「禁止外國人說『這個』，要說請給我肉包」，貼出曝光後，引起網友熱議，怒批該張紙條可能會惹怒外國人，也有人質疑外國人不會當地語言，應該要寫上英文或加上編號。

原PO在推特貼出超商蒸包機照片，只見上面公告用漢字和日文交叉寫道「禁止外國客人講『這個』，要請請給我肉包」，令原PO疑惑表示「這是什麼意思」，不少網友也在留言處反映，「我的母語不是日文，當然只會說這個」、「如果要讓不熟悉日文的外國人閱讀，為什麼還要寫日文？」、「公告應該要寫英文吧，而且只限定肉包，不知道在想什麼」。

另外，有網友也建議「如果只針對肉包很奇怪，像是香菸都有編號了，肉包應該也可以，這比說名稱容易多了」、「如果產品用數字或字母標示，應該會更好」。

事發過後，有媒體也去詢問超商意見，根據日媒「ねとらぼ」報導，該家超商是大阪的羅森超商（LAWSON），羅森超商坦言確實有貼出公告，該店家因為有較多外國人造訪，貼上紙條只是防止店員拿錯商品，包子沒有外包裝且外表相似，因此過去曾發生過拿錯商品的事件，對於公告紙條用詞不當，造成外界觀感不佳，已經深切反省，並將紙條撤下。