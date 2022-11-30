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便利商店飯糰「沒料了」 網認同太貴：只剩1優點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現超商販售的飯糰，已經只剩下醬汁配飯了，讓他疑惑為何這麼貴。示意圖／ingimage
一名網友發現超商販售的飯糰，已經只剩下醬汁配飯了，讓他疑惑為何這麼貴。示意圖／ingimage

許多人早餐會吃一顆簡易的飯糰，來當作方便充飢的食物，不過日前有位網友發現，超商開始賣起「醬汁調味」飯糰，疑惑這樣的飯糰要賣30元左右，對比以前明明都會有內餡，現在卻「沒料」，其他網友則直言回應「超商飯糰只有方便的優點」。

一名網友在PTT發文表示，最近他到超商發現，開始有一些30元的飯糰，標榜某些醬汁調味，讓他疑惑「以前飯糰都是有料的，現在平民是不是窮到只能吃醬了？」

對此，網友們回應「現在早就35元起跳了」、「跟窮不窮沒關係，單純是遇到奸商而已」、「現在飯也不便宜啊，連超商的便當都薄薄一層而已」、「電費也漲價了，我都吃麥當勞番茄醬配飯」、「吃這種超商食物，不如吃早餐店的飯糰」、「去早餐店買比較划算，去超商就很貴」、「現在就是貴到打七折我都覺得買不了」、「超商飯糰太貴了，根本吃不飽，去超商只能圖個方便，建議有廚房的人自己煮」。

超商 早餐

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