買整尾鮭魚比較便宜？ 她切開精打細算後驚呼：只省7元

聽說鮭魚買整尾真的比較划算嗎？有女網友激發起實驗精神，購買整尾鮭魚回家，並精打細算各個部位的價格，加總後發現只比原價便宜7元，讓許多網友紛紛推「感謝血淚分享文」。

有女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，聽過人家說整尾鮭魚比較便宜，但沒有求證過，今年黑色星期五她買整尾分切算看看，結論是相較賣場原價只「省7元」。

原PO將鮭魚各部位進行價格分析，全魚3.81kg，單價 499元/kg，等於這尾要價1901元，499元是折扣後的單價，價格牌是標599-100；鮭魚頭0.66kg要224元，單價340元/kg；輪切2.48kg要1436元，單價579元/kg；鮭魚尾0.48kg要248元，單價519元/kg，去除魚鰭和一小截靠近尾鰭的魚骨共3.62kg，要價1908元。

網友切開鮭魚各部位進行價格分析後發現才「省7元」。圖／Costco好市多商品經驗老實說

許多網友紛紛表示，「好市多不喜歡妳這篇，太粗暴了，會害他們以後敲不到盤子」、「妳忘了算妳所處理花費的時間」、「我直接買輪切覺得不便宜，看到這篇有點高興」、「7元是妳的工資」、「感激您的壯烈犧牲」、「省那7塊不如直接買切好的」、「沉浸式體驗無價」。