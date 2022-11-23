牛肉捲停售！他分享「好市多新品」 網友曝口感：像夜市鐵板麵

美式賣場好市多黑色購物週活動正熱烈進行中，有網友發現熟食區的牛肉捲要停售了，令不少網友相當崩潰，另外，原po也介紹熟食新商品「辣肉醬起司馬鈴薯」，吸引網友們熱烈討論。

一名網友於21日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，他分享熟食新品「辣肉醬起司馬鈴薯」，一份89元，裡面是放稍微炸過的馬鈴薯還有洋蔥跟牛肉醬，吃起來還不錯但會辣，但不少人認為不會辣，「大家都說不會辣，那就真的不會辣」，另外，他也提醒，「牛肉捲今天最後一天販售、雞肉捲目前缺貨，完畢」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

牛肉捲停賣令不少網友紛紛表示，「什麼最後一天販售，牛肉捲不賣了嗎？」、「要改賣豬肉捲了」、「不吃牛路過」、「這看起來不錯，啥竟然沒有牛肉捲了...冷凍區還有吧？」、「好了～連牛肉捲都不賣了，好市多吸引我的，唯一一個理由也沒了，這次續會員後就不再續了！」。

有網友則認為分享「辣肉醬起司馬鈴薯」的口感，「這個好吃，不會辣，真的不會辣」、「我不吃辣的人，今天吃都不覺得辣了」、「辣肉醬我覺得就像是夜市吃鐵板麵的那種味道」、「一點都不辣，又鹹，個人不愛」、「吃起來像咖哩」，不過，也有網友認為，「漲價就抵制到下架熟食區，現在都只喝咖啡」、「熟食區只要熱狗就好」。