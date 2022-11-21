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「好市多黑色購物節」開跑！首日特惠品項出爐 網罵聲一片：好失望

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多黑色購物節於今天（21日）開跑，為期一週時間，且每天都會釋出新的優惠品項。圖／摘自Costco App
Costco好市多黑色購物節於今天（21日）開跑，為期一週時間，且每天都會釋出新的優惠品項。圖／摘自Costco App

美式賣場好市多Costco）一年一度的「黑色購物節」，在今（21）日上午9點正式開跑，活動時間為期一週，在11月27日前皆可享有更多優惠品項，好市多於昨日下午5點提前釋出8項折扣商品，卻意外引起網友不滿聲浪。

好市多昨日在官方APP公布「黑色購物節」首日的限時優惠商品，共計8項，包括「CK男純棉短袖上衣3件組」、「50吋CRYSTAL 4K UHD電視」、「席伊麗標準雙人床墊」、「98吋 4K QLED 顯示器（不含視訊盒）」、「WHIRLPOOL 17KG洗衣機+16KG乾衣機」、「歐樂B微震科技電動牙刷」、「適樂膚長效潤澤修護霜」、「幫寶適一級拉拉褲」。

一名網友將清單轉貼到PTT上，結果大批網友看完表示相當失望，「98吋電視誰會買...」、「早上去逛一圈，真的沒什麼想買的」、「之前漲這麼多，現在只願降個幾十元，黑五日不知爽到誰？」、「成功滅火，收工不去了」、「不用看就知道結果」。

也有網友認為現在就下定論還太早，「每天下午都會公布隔天的，繼續看」、「黑五檔期我記得每天都會有特價品，不用急著買」、「最賤的是有些現場特價不會提早公布」、「每年的黑五好不好不是看現在，是看隔週的退貨潮」。

好市多 黑色購物節 Costco

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