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牛奶冰塊熊超夯！網苦惱「我的熊都變浮屍？」 內行人解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO用模具自製牛奶冰塊熊。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO用模具自製牛奶冰塊熊。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

每個人的生活方式都不同，有人喜歡簡簡單單就好，也有人嚮往替自己增添儀式感。日前一名女網友在臉書上發文，分享用奶粉做成的冰塊熊，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她在貼文開頭就直呼「差點被冰塊萌死！」原PO提到最近好市多某牌的奶粉正在特價，自己又剛好聯想到知名火鍋店的牛奶熊，因此想要自己在家嘗試做看看。

然而，原PO從網路上訂購模具，收到後立刻實際做一次，先用溫水把奶粉泡開，攪拌均勻後再放進模具，冷凍一陣子就順利成型了，「成品實在…超無敵可愛！」原PO先泡了紅茶試試，「牛奶冰塊會慢慢融化很不錯，喝到後面就變奶茶了，超療癒呀！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也有買這個做咖啡，特別療癒」、「我兒子帶熊熊去洗澡，然後大哭…熊熊不見了（兒啊，是你殺了牠）」、「生活儀式感」、「小孩一定超愛的」、「原來這個模具熊，有這麼多使用變化」。

也有不少網友提到，「別人家的熊永遠不會令人失望，我的熊從來只做浮屍」、「我的小小熊只能夠躺著」、「為什麼我的熊都會溺水？橫躺在飲料上，無法坐挺挺？」、「好厲害，我的熊都只能仰視漂浮在杯中」、「我每次放上去都直接變成浮屍」。

對此，有內行人解釋了，「下面要先墊多一點冰塊，飲料加到9分滿，再把熊熊放上去」、「底下有冰塊，但如果熊太重，冰塊也撐不住，最後就會沉下去」、「網路上那些療癒美照都是花時間設計過的，像我們這種直接丟進去杯子的，最後都是溺死狀」。

好市多 Costco 奶茶 火鍋

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