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一圖揭穿！好市多必買神物「大縮水」會員看傻：漲價還變小

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現好市多衛生紙新款明顯縮小。圖／Costco好市多商品經驗老實說
網友發現好市多衛生紙新款明顯縮小。圖／Costco好市多商品經驗老實說

網友發現好市多衛生紙新款明顯縮小。圖／Costco好市多商品經驗老實說
網友發現好市多衛生紙新款明顯縮小。圖／Costco好市多商品經驗老實說
美式賣場好市多Costco）商品眾多，價格實惠，是不少民眾採購的好去處。其中自有品牌「科克蘭衛生紙」一直是熱賣商品，但近期才從一串365元漲到389元，最近又有網友發現，拿新舊的衛生紙比對，明顯看到新版「大縮水」，讓人直呼「沒比較沒傷害」。

好市多衛生紙一直是民眾心目中的「好物」之一，也是很多人的必買品項，但今年卻不斷漲價，5月每串從原本的335元漲到365元，接著7月又漲為389元，讓不少人大喊「吃不消」，好市多也解釋是因為原料成本和進口運費漲勢入不敷出，才做出漲價的決定。

不過近期有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼上這款衛生紙的新舊版比較，直呼「不只錢變薄了，連衛生紙都變薄了」，可見照片中同樣24包規格的衛生紙，新版明顯寬度、高度都短了好幾公分。

比較圖也吸引網友留言回應，「真的是有比較有傷害」、「品質差很多了，洗完臉拿一張擦眼睛，衛生紙還黏在我臉上」、「難怪我視覺上看起來也有縮水的感覺，還以為自己想太多」、「漲價漲很兇，還減量，太傷人荷包了」、「這款一直偷一直偷，漲價還變小，跟早期版本比還變得更容易破，越來越不值得回購」。

Costco 好市多 衛生紙 漲價

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