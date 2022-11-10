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一次帶走13罐！好市多「1商品」被瘋搶 網傳每年只有2次特價
美式賣場好市多（Costco）時不時會釋出優惠，近日就有網友分享，一年只有兩次特價的豐力富奶粉最近釋出150元折扣，現場已經吸引大批民眾搶購，甚至有民眾一次採買13罐，讓不少網友直呼得趕快補貨了。
「現場真的搶貨搶到懷疑人生，喝過就回不去了，難怪大家都這麼瘋搶。」一名女網友在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文分享，近日好市多的「豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉」釋出150元折扣，一罐原價769元如今只要619元，吸引大批民眾湧進好市多搶購，她也po出現場照片佐證，畫面中甚至有民眾將購物車裝滿整整13罐奶粉。該網友更指出，這應是今年最後一次促銷，建議有習慣喝的朋友盡早前往補貨。
不少網友聞言也表示酷愛這款奶粉，「喝起來味道很香，尤其適合熱飲～跟老公最喜歡加在咖啡裡喝」、「上次買的量剛好撐到打折，實在太棒了」、「小朋友超愛的」、「必囤啊這一罐，我們家裡用量也挺大的」。
還有網友指出，豐力富奶粉約在每年11月、3月會有折扣，每每特價都造成供貨不足，「一定又跟上次一樣，一開始沒有限制購買數量，過幾天後發現貨不夠就開始限購，一張卡一罐」、「哇，看來要趕緊趁沒限量時買了」、「說真的~只要每次出現特價就出現搶購」。
除了到現場採買，另有網友建議，如有大量需求者可以線上購買，不僅享有滿5千折300元的優惠，比現場價更便宜，還不用特地跑到現場搬貨。
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