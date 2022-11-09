降價也沒用！好市多最強熟食「主角被換掉」 網直呼：太滅火不想買了

美式賣場好市多（Costco）販售品項繁多，深受台灣人喜愛。其中，熟食區的凱撒雞肉沙拉CP值高，是許多人每回必買的神級品項，但近日有網友發現沙拉的生菜主體蘿蔓，被換成萵苣（美生菜），直呼「太滅火了」、「沒有買的動力了」。

好市多的熟食區有多項產品受到民眾歡迎，其中凱撒雞肉沙拉受到許多輕食愛好者及健身者的喜愛，回購率相當高。但近期一位網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，買了一盒的凱撒雞肉沙拉，發現原本生菜使用的是蘿蔓，當天買到卻是一般萵苣，「感覺價錢更貴了」。

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「太滅火了…兩種生菜等級差這麼多」、「菜看起來也不新鮮欸」、「有點心酸感啊！美生菜也看起來很委靡」。有網友直言「用蘿蔓才能叫凱撒沙拉！」、「蘿蔓真的比較脆也可放…，萵苣我真的不行」、「蘿蔓換成美生菜，我覺得真的不行」、「蘿蔓不見，沒有買的動力了」。

好市多生菜沙拉主體被換掉，引來一片嫌聲，有網友表示好市多其實有貼出公告，寫著「蘿蔓生菜產季結束，凱撒沙拉使用美生菜」，售價也從189元調降為169元，但網友似乎仍不埋單，吐槽「我上禮拜去賣場的時候看到公告寫不是蘿蔓產季所以改成萵苣，然後我想我剛剛在蔬菜區看到一大堆的蘿蔓，然後再看看我推車裡的一袋蘿蔓…？」、「之前說份量變小、價錢變貴我都沒差，但生菜改了真的不行」。