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可致富的杯子！用星巴克杯子喝咖啡一年省18萬 網友鬧回：欣賞你的樂觀

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼文表示，若用星巴克杯子喝咖啡，一天五杯就可以省500元，一年省18萬！ 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友貼文表示，若用星巴克杯子喝咖啡，一天五杯就可以省500元，一年省18萬！ 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

咖啡已經變成一種日常生活習慣與態度，想喝又想省錢，很多人會選擇自己泡來喝。有一名網友貼文表示，若用星巴克杯子喝咖啡，一天五杯就可以省500元，一年省18萬！對於他樂觀的發文，引發網友們不少共鳴，網友說留言好歡樂「喜歡這樓，很鬧沒有酸酸」，也有網友調侃說「這是一個可致富的杯子！」

日前一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，現在每天喝自己煮的咖啡，和超商比，一杯就省了30-40元。原PO說在好市多看到這款星巴克的杯子，就想為什麼不跟星巴克比？一杯可以省100元！若用這個星巴克杯子喝咖啡，一天五杯就可以省500元，一年省18萬！很快的就可以買破許(保時捷的車子)了！還貼心提醒想買這款杯子的朋友「杯底有用膠黏住，會稍微破壞杯底泡棉墊，完美主義者請注意。」

貼文曝光後，立刻掀起愛好咖啡的網友暴動，紛紛留言「天啊，這什麼致富的杯子，真是太晚知道了，決定等一下不搭捷運用走的去好市多省下的計程車費就可以拿來買這組了！」、「我都喝公司免錢的，所以5年後可以買無人小島？什麼鬼邏輯」、「尾牙請蔡依林要300萬，請我上去唱只要3千，立馬幫公司省了299萬7千元啊！你一年能幫公司賺這麼多錢嗎？還不趕快請我去」、「我覺得你講的有道理阿，其實自己煮咖啡真的可以省下不少錢，三不五時喝杯星巴客，雖然療癒有人幫你煮咖啡，但瘦了荷包。」

其他網友看完也笑翻，紛紛留言「要不要試著一天喝20杯，一天省2000，都不用上班了，在家喝咖啡就好了」、「所以自己泡咖啡20年，可以買一台保時捷？」、「再省幾年 連勞力士都有了」，原PO則開玩笑的回應「哎呀！都怪我目光太短淺，還是哥看得遠！」、「我已經用這個杯子喝了四杯，差不多把杯子的錢省回來了！」、「致富的秘訣被你發現了！」這時有網友也站出來鬧說「欣賞你的樂觀，快被你的回覆笑死」。因為原PO表達方式幽默，酸民看到這種幽默的表達方式也酸不出來了。

但也有網友對這款杯子的材質表示意見「用不鏽鋼的杯子喝咖啡會有一個味道」、「這款上蓋轉飲用口的部分滿鬆的，是沒有阻力的，買了之後發現這款使用後若有些微傾斜，例如拿著穿鞋或撿掉落物品時，裡面的液體很容易從上蓋旋轉的縫隙流出」，原PO回應說沒錯「這款蓋子無法旋緊，單純只是上蓋，所以無法放在包內。」有網友也出面緩頰表示「一分錢 一分貨，這是現實生活，贈品別多要求了吧！雖然其實本錢也是自付！」

星巴克 好市多 咖啡 保時捷 Costco

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