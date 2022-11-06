他買好市多「水果優格杯」怒轟雷爆 內行人解釋：1配料改版了

好市多的熟食區品項相當多，不僅有鹹食類，還有甜品和飲料可以選擇。日前一名網友在臉書上發文，抨擊水果優格杯超級雷，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友解釋是因為配料改版了，原本的水果優格杯非常好吃。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見這款79元的水果優格杯內有麥片、優格、數種水果等，乍看之下配色相當好。不過，原PO認為這款水果優格超級雷，「量有夠少，底下的玉米片更是莫名其妙！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「優格像配角了」、「不合口味，爆甜，螞蟻人如我也無法接受」、「底下的玉米片⋯很難吃」、「我只覺得很難吃又貴」、「真的雷是因為玉米片很多就算了，玉米片還完全軟爛」、「我覺得不好吃，可能不符合我的口味」、「覺得此生不會再回購」。

也有網友認為很好吃，「各有所好啦，我覺得還挺喜歡的」、「我也喜歡，好吃又清爽」、「之前在中壢店買過一次，量很多，好吃」、「台中的優格杯我覺得很好吃耶」、「剛購買第二次，而且還是傍晚時買的，晚上吃還是好吃」、「我覺得很可以！每個人喜好不同，但下次去還是會買」。

最後，有內行網友提到配料有改過，「原來被改過，第一次吃超好吃，後來買沒這麽好吃了」、「一開始真的超級好吃，底下滿滿的穀物核桃燕麥，改成廉價又難吃的玉米片，之後就再也不想買了」、「原本是穀物的時候很好吃，後來變玉米片，軟掉後吃一個想吐」、「剛開始的版本無敵好吃，後來改成玉米片，吸到上面的汁都是糊的」。