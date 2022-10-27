好市多腰果推玻璃罐裝「貴110元」 網分兩派激戰：味道有差
美式賣場好市多（Costco）的大罐堅果是許多忠實顧客的必買商品，近日一位酷愛腰果的女網友驚喜發現，除了常見的塑膠罐裝，好市多也推出了玻璃罐裝的大罐腰果，讓特別講究包裝的她眼前一亮，直呼「玻璃瓶腰果完勝」，不過貼文一出，意外掀起兩方論戰，不少網友直指「調味上的差異」拒買玻璃瓶。
一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她近日逛好市多時發現新品「經典腰果玻璃罐裝」，並將其與另一款塑膠罐裝的「無調味腰果」進行比較，她評價，「我是外貌協會，看到玻璃瓶沒有抵抗力，但認真比較後覺得其實玻璃瓶更划算。」她指出「經典腰果玻璃罐裝」的瓶身更大，雖然貴了110元，重量少了60公克，但若算作多買了一個玻璃罐也挺划算。
一些網友附和道，「我可能也會買玻璃罐，吃完裝東西」、「玻璃控+1，而且吃完罐子很好利用耶…列入購物清單」、「這個瓶子我可以」、「我也愛玻璃罐加上金屬蓋的質感，還有鐵盒裝的點心也是大加分」、「當然是玻璃罐好用啊！吃完洗乾淨還可以裝其他食材或當儲物罐」、「海鹽也不便宜啊，自然要增加成本」。
不過另有網友指出，玻璃瓶腰果有加海鹽調味，味道太鹹絕對不買，「曾因玻璃瓶的美貌買過，吃一顆秒退，死鹹無比」、「但玻璃瓶有加海鹽，很鹹喔」、「玻璃瓶過鹹」。也有網友較重視實際面，「我比較實際，會選重量多、價錢低的」、「最終都是垃圾，為什麼要多花110買難處理、易碎、碳足跡高的玻璃瓶？」、「其實貴了27%，海報上面已經幫你算好每100g的價格了」。
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