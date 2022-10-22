壽司店一時段「超狂優惠」 他秒搶2盒：乞丐超人覺得快樂
一名網友分享日前經過火車站時，發現附近的知名迴轉壽司店門口排滿了人，好奇之下去看才發現因為快打烊了，有買一送一的活動，趕緊抓了2盒握壽司結帳，開心地直呼「這樣兩盒只要100塊也太爽了吧！」，貼文也引發網友熱議。
原Po前（20）日在《Dcard》發文，提到下班踏著沈重的步伐回家，「想說火車站的爭鮮怎麼人那麼多」，湊近一看原來是店家要打烊了開始買一送一，他買了2盒8貫的壽司餐盒，其中一盒是泰式海味握壽司，結帳總共才100元，讓他樂喊：「乞丐超人覺得快樂！」
貼文一出吸引網友紛紛留言「看起來好好吃，買一送一，cp值也太高」、「好爽羨慕」、「太好了，當宵夜也很賺啊啊啊」、「好像只有遇到過部份的打八折而已」、「優惠又不浪費食物真的很讚，不過我都沒遇過打折」。
也有人分享「在北車的爭鮮看過，大概9點多就會打超多折」、「我家附近那間都8:30開始折，我有一次8:20要結帳，櫃檯就問說要不要10分鐘後再結有買一送一」，「其實有沒有打折，都是看當天快打烊餐盒剩多少（所以沒有特別固定的時間），如果剩很多，有些店長或是幹部就會通知，要打折或是買一送一，我是之前的員工」。
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