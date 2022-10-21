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一卡全球通用！她分享日本好市多血拚商品 台網友：好想退卡

聯合新聞網／ 綜合報導
日本好市多商品價格相較台灣好市多經濟實惠。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
日本好市多商品價格相較台灣好市多經濟實惠。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

日本11日全面開放國門、放寬入境管制措施，日本也是國人熱愛的旅遊地點，加上日圓狂貶，前往日本航班的訂位大幅增加。就有網友分享日本好市多的商品有多經濟實惠，更直呼「好想全部搬回家」，引發不少網友將之與台灣Costco做比較後，大嘆「好想退卡」。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文，表示由於好市多的會員卡是全球通用的，信用卡也可以刷萬事達卡（Mastercard），因此在台灣使用的Costco會員卡也可以進日本好市多消費，與台灣Costco賣場不同的是，有許多電器類的商品是台灣沒有的，直呼「好想全部搬回家」。

許多網友認為台灣好市多的裝肉盒可以學習照片中日本好市多一樣改為透明的。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
許多網友認為台灣好市多的裝肉盒可以學習照片中日本好市多一樣改為透明的。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

許多網友看了日本好市多的商品後表示「想退卡了」，並說明才1千多元的年費不敢奢求經濟實惠的商品，但至少要求商品品質無慮，他認為，台灣好市多對肉品跟熟食品質把關待加強，「肉品不願意小包裝，並非國外都是如此，而是方便動手腳，不要跟我說什麼不滿意可以退貨」，也有人認同，「日本裝牛肉的盒子，台灣不學一下嗎？透明的才能知道下面的肉到底是長怎樣」。

其他網友則紛紛表示，「明年去日本玩可以考慮一下」、「以前說日本物價高，然而現在台灣的物價才真的高」、「感覺很好買」、「怪不得台灣業績世界最高，原來是『盤仔』的關係」、「看看國外的好市多再看看國內的」。

Costco 日本

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