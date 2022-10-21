一卡全球通用！她分享日本好市多血拚商品 台網友：好想退卡
日本11日全面開放國門、放寬入境管制措施，日本也是國人熱愛的旅遊地點，加上日圓狂貶，前往日本航班的訂位大幅增加。就有網友分享日本好市多的商品有多經濟實惠，更直呼「好想全部搬回家」，引發不少網友將之與台灣Costco做比較後，大嘆「好想退卡」。
有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文，表示由於好市多的會員卡是全球通用的，信用卡也可以刷萬事達卡（Mastercard），因此在台灣使用的Costco會員卡也可以進日本好市多消費，與台灣Costco賣場不同的是，有許多電器類的商品是台灣沒有的，直呼「好想全部搬回家」。
許多網友看了日本好市多的商品後表示「想退卡了」，並說明才1千多元的年費不敢奢求經濟實惠的商品，但至少要求商品品質無慮，他認為，台灣好市多對肉品跟熟食品質把關待加強，「肉品不願意小包裝，並非國外都是如此，而是方便動手腳，不要跟我說什麼不滿意可以退貨」，也有人認同，「日本裝牛肉的盒子，台灣不學一下嗎？透明的才能知道下面的肉到底是長怎樣」。
其他網友則紛紛表示，「明年去日本玩可以考慮一下」、「以前說日本物價高，然而現在台灣的物價才真的高」、「感覺很好買」、「怪不得台灣業績世界最高，原來是『盤仔』的關係」、「看看國外的好市多再看看國內的」。
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