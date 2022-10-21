人字拖穿起來什麼感覺？賣場宣傳標語太逗趣 網：誰敢穿？

商品要熱銷，除了品質要好之外，吸引人的宣傳或標語也非常重要，有網友日前在大賣場買人字拖時，看到貨架上的小標籤標語非常逗趣，讓他忍不住都想買來穿看看，照片一出也引起熱烈討論，有人就笑說「誰敢穿」。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，在拖鞋貨架上的價格標籤除了標註特價349元之外，產品名稱還寫著「厚底踩屎感人字拖」，逗趣的形容詞讓原PO看了也覺得很新奇，還打趣地說「一個好的文案就會讓人買單」。

不少人看了照片都笑翻，「很糟的新發明詞，現代人踩到屎的最重點，應該是指味道才對吧，誰和你分享觸感」、「踩屎感到底是什麼港覺（感覺）啊？應該只有心裡想罵髒話而已吧？」、「難怪我們都要勸人腳踏『屎』地」、「買了這雙鞋不去踩個大便好像對不起它」、「當初想到這個形容詞的人，到底踩了多少的大便？」、「體驗踩屎的感覺…要花3百多！路邊隨便都有可以踩，幹嘛花冤枉錢勒」。

還有網友指大陸早就用過了，「這是蠻常見的，我有一雙鞋也是這文案」、「這文案對岸早就用到爛了」、「蝦皮都這樣寫啊」、「這很久了-by 拖鞋電商打工仔」、「這大陸用詞」、「少見多怪了，只是直接用淘寶的品名關鍵字而已」、「偷學淘寶賣家的文案！3年前大陸賣拖鞋就寫這樣了」。