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好市多商品「包裝破損折300多元」他讚超划算 網急勸最好別買

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾發現好市多奶粉因包裝凹陷祭出折扣，但有不少人奉勸，包裝變形可能造成內容物連帶變質，最好別買。 圖擷自Facebook
有民眾發現好市多奶粉因包裝凹陷祭出折扣，但有不少人奉勸，包裝變形可能造成內容物連帶變質，最好別買。 圖擷自Facebook

近日一位民眾在逛美式賣場好市多Costco）時，發現罐裝奶粉因外觀凹陷故祭出折價優惠，一罐原價569元直接下殺為2罐450元，令他直呼好划算。不過有網友提醒，這類罐裝產品一但外觀有所破損，極有可能導致內容物變質，千萬不要為了貪小便宜而賠掉健康。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文稱，他近來發現好市多原來也有一些商品會因「包裝破損」祭出折扣，比如原先一罐569元的奶粉，兩罐瓶身有凹陷的只要450元，相當於一罐只要225元，比原價便宜344元，讓他直呼好划算，「如果是自己食用，內容物沒有影響，我覺得可以接受耶」。

豈料貼文一出，許多網友連聲勸阻，指出包裝破損很有可能造成內容物連帶變質，最好不要購買，「有小朋友後才知道包裝完整的重要性，所以折價我也不會購買」、「有時會漏真空，液體物還可以接受，但這需要高度防潮的就算了」、「罐頭類凹罐有食安風險，這打折是認真嗎？」、「凹罐不要買，內容物易變質，嬰兒奶粉凹罐，開罐以後發現奶粉質地不好，顆粒變粗，有點潮濕會沾黏，不到半罐的量變成會結塊」。

不過另有網友認為尚可接受，「避免浪費也好，各有所需」、「至少不要報廢，也算是永續經營的一種方式」、「要看凹在哪裡」、「福利品…不錯，我可以接受」、「對我來說便宜就好，其他都不是問題」。

根據「罐頭食品類衛生標準」規定，凡是以金屬罐裝的罐頭食品，均不得出現膨罐、污銹罐、彈性或急跳罐、嚴重凹罐等現象，也不得有切罐、斷封、尖銳捲緣、疑似捲封、捲緣不平、唇狀、舌狀、側封等情形，均有可能導致漏罐。

好市多 Costco 食安 折價

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