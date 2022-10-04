男逛好市多狂暗示口袋見底 妻無視「再拿1盒」網讚：這好吃！

美式賣場好市多（Costco）是許多家庭購買生活用品的首選，近日一對夫妻到好市多消費，人夫察覺手推車裡的商品越來越多，便暗示老婆自己口袋不夠深，結果不僅遭到無視，老婆還加購了一盒「豬肉皮塔口袋餅」，令他有苦難言。網友們看了打趣說，滿足老婆最重要，還有不少人反映「這款口袋餅超好吃」。

一名人夫在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，日前與老婆去逛好市多，看到手推車中的商品越疊越高，於是用盡「暗示」、「明示」和「手勢」提醒老婆自己最近支出太多，口袋不夠深，老婆卻視若無睹，最後又默默拿了一盒「豬肉皮塔口袋餅」放進推車，讓人夫哀嘆，「如果這是小叮噹的百寶袋就好了」。

網友們見狀紛紛笑說，顧好老婆心情最重要，「安好太座，保平安」、「顧好安太座的心情，滿足她的感受，這樣你的人生更長遠，知道嗎？」、「最後只能沒事沒事，老婆說的是」、「老婆買的也是家裡要用」。

另外，貼文中的「豬肉皮塔口袋餅」也吸引網友們注意，一些已經嚐鮮過的民眾分享，「這個好吃！」、「豬肉口袋餅好吃」、「口袋餅好吃，但醬我不愛」、「這口袋餅我也有買，老公說很好吃」。

據悉，「豬肉皮塔口袋餅」是好市多今年9月推出的新品，一盒4份裝。該商品主打低卡減脂，一份約276大卡，內餡搭配綠脆捲萵苣、手撕BBQ風味豬肉絲，以及黃瓜優格醬，吃起來相當有飽足感，可直接吃或用烤箱加熱食用。