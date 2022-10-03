好市多買烤雞「靈魂神物」消失了 老會員揭1現象：太多貪心仔

美式賣場好市多的販售品項豐富，其中熟食區的烤雞也受到不少人喜愛，因為不僅份量多，價格也划算。不過，日前一名網友在臉書上發文，透露烤雞架上原本都有胡椒粉可以自取，結果現在卻沒有了，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，他透露熟食區放烤雞的架上，原本都會放置一籃胡椒粉讓顧客自取，不過自己到嘉義店購買時，卻發現胡椒粉收起來不給拿了。對此，原PO在貼文中用Hashtag的方式寫道，「會不會胡椒粉也漲價了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「還好我還剩兩包，可以當傳家寶了」、「這粉是靈魂啊」、「我從來不知道有胡椒粉」、「今天去大順店買豬腳也沒看到黃芥末醬，問工作人員才知道要跟工作人員索取才有，8成就是被一堆貪心仔害的」、「我是覺得那個烤雞味道很夠了，不用再加什麼胡椒鹽」、「不知道一堆人拿一大把回家做什麼，想早點洗腎？」、「上次問店員是説現有的發完就不會再進了」。

其中，多數網友都支持好市多這樣的做法，「去到現場真的大家都狂拿，真的有需要的人都拿不到了，收起來也好，有需要再詢問店員就好」、「人無法自律，所以什麼都用分配的比較好」、「真的該收，看到人家大把大把拿，我都懷疑人生了」、「我上次看到有民眾買一隻烤雞抓了兩大把的調味料，收起來是對的，店員酌量給予調味包比較恰當」。

也有網友分享在好市多遇過的誇張行徑，「客人的素質吧！逛過5家好市多，在嘉義看過小孩把整盒食物拿起來晃到爛，他媽叫他直接放回去」、「嘉義店有看過幾個老先生會一直排試吃，沒排到還會找店員吵，有夠扯」、「貪心的人太多，連冰塊都有人推整車，用5、6個保溫袋去裝，到出口跟別人說我來裝冰塊的」、「我在好市多台中店看到有人拿著一盒雞腿跟工作人員要粉，還多要了一些，然後我就看他拿到之後，沒多久就轉了一小圈，又把雞腿放回來」、「以前看到有人用3斤的塑膠袋装洋蔥，就知道結局肯定會變成這樣的」。