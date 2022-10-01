快訊

彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

每天都有！星巴克店員曝「最怕6種客人」過來人秒懂：真的煩

北韓今試射極音速飛彈？飛行距離350公里 最高速度約6馬赫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多驚見「萬元賓士車」各店限定 網暴動：人生的第一部

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多商品種類眾多，又時常推出優惠活動，是不少民眾購買日用品的好去處。近日有網友po出一款超酷新玩具「賓士遙控大卡車」，有家長開玩笑說「立刻把小孩帶開，太可怕了」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出這款玩具新品，為賓士遙控大卡車，總共有白/黑/紅三種顏色，除了可以讓小孩自駕外，大人也能遙控，售價為10399元。

根據好市多介紹，這款「賓士車」的品名為卡車頭兒童電動玩具車，採2.4G遙控前進後退變速，兩側車門皆有安全鎖扣設計，輪胎可適應各種路面，LED車頭燈可亮起，USB接孔可以播放喜歡的音樂，本產品限重是35公斤，適合3-8歲的孩童。

好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

此文曝光後引起大批網友留言，不少家長都開玩笑說「昨天已在這盧超久～陷阱啊！」、「昨天看到立刻把小孩帶開，太可怕了」、「近期內都跳過好市多玩具區」、「感謝提醒最近不能去好市多，由衷感謝」。

也有不少人說，「這是我這輩子離賓士最近的一次」」、「買不起賓士，可以玩的起賓士」、「總於有買的起的賓士車了」、「你人生的第一部賓士」、「30歲的大人可以嗎？」。

好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 賓士

延伸閱讀

孩坐好市多推車「父母暖墊浴巾」 他下秒見超噁1幕：肯定老手

好市多凱撒雞肉沙拉又漲 老會員哭：希望熱狗不會背叛錢包

新人好市多灑2.5萬辦「戶外婚禮buffet」 奢華感爆棚網全跪：根本魔術

超噁！她買好市多餐包驚見「一圈詭異齒痕」 真相曝光後嚇傻

相關新聞

好市多驚見「萬元賓士車」各店限定 網暴動：人生的第一部

美式賣場好市多商品種類眾多，又時常推出優惠活動，是不少民眾購買日用品的好去處。近日有網友po出一款超酷新玩具「賓士遙控大卡車」，有家長開玩笑說「立刻把小孩帶開，太可怕了」。

好市多凱撒雞肉沙拉又漲 老會員哭：希望熱狗不會背叛錢包

美式賣場好市多的販售品項豐富，不僅有大量的民生用品，就連熟食區也受到不少人喜愛。不過，日前一名網友在臉書上發文，透露自己發現凱撒雞肉沙拉又漲價了，現在一份要價189元，而貼文曝光後也掀起討論。

全聯推「全支付」讓排隊時間變長 網共鳴：有夠拖時間

現在線上支付很方便，只要用手機就能輕鬆付款，知名連鎖超市全聯日前推出了「全支付」功能，雖然原本想要方便民眾支付，但卻有顧客抱怨「改版後讓結帳時間變久了，因為店員都要教長輩怎麼用」，引發網友共鳴直呼「我今天也遇到了，真的有夠拖時間！」

好市多新上架「超舒壓玩具」引轟動 家長一看嚇壞：要換電視了？

美式賣場好市多（Costco）近日推出一款新商品「擲斧遊戲組」，其遊戲方式類似射飛鏢，只是投擲物為斧頭造型，該商品一上架就引發網友熱烈討論，有人直呼這款玩具看起來超級紓壓，也有家長擔憂，若買給小孩玩可能要冒著電器、家具損壞的風險。

好市多試吃整顆鮭魚卵壽司 內行人點出「關鍵時間」專屬福利

美式賣場好市多販賣商品眾多，其中也有許多食品會開放試吃，相當受到會員喜愛。近日一位網友到好市多購物，拿到的試吃品竟是一整顆的鮭魚卵壽司，讓他相當驚喜發文分享。貼文引來一片羨慕聲，有內行人指出這項好康是「這時間」去好市多才有福利。

超商御飯糰都沒人再吃了？眾抖出「殘酷真相」：真的太扯

台灣超商密集度超高，食物種類也是越來越多，是不少外食族的好選擇，加上超商也推出了「即期品打折」的優惠，小資族也會因為省錢而購買。不過近日有網友發現身邊的人似乎「都不吃御飯糰了」，貼文引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。