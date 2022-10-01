好市多驚見「萬元賓士車」各店限定 網暴動：人生的第一部

美式賣場好市多商品種類眾多，又時常推出優惠活動，是不少民眾購買日用品的好去處。近日有網友po出一款超酷新玩具「賓士遙控大卡車」，有家長開玩笑說「立刻把小孩帶開，太可怕了」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出這款玩具新品，為賓士遙控大卡車，總共有白/黑/紅三種顏色，除了可以讓小孩自駕外，大人也能遙控，售價為10399元。

根據好市多介紹，這款「賓士車」的品名為卡車頭兒童電動玩具車，採2.4G遙控前進後退變速，兩側車門皆有安全鎖扣設計，輪胎可適應各種路面，LED車頭燈可亮起，USB接孔可以播放喜歡的音樂，本產品限重是35公斤，適合3-8歲的孩童。

好市多開賣萬元賓士遙控大卡車，讓不少網友心動。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

此文曝光後引起大批網友留言，不少家長都開玩笑說「昨天已在這盧超久～陷阱啊！」、「昨天看到立刻把小孩帶開，太可怕了」、「近期內都跳過好市多玩具區」、「感謝提醒最近不能去好市多，由衷感謝」。

也有不少人說，「這是我這輩子離賓士最近的一次」」、「買不起賓士，可以玩的起賓士」、「總於有買的起的賓士車了」、「你人生的第一部賓士」、「30歲的大人可以嗎？」。