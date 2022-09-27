好市多試吃整顆鮭魚卵壽司 內行人點出「關鍵時間」專屬福利
美式賣場好市多販賣商品眾多，其中也有許多食品會開放試吃，相當受到會員喜愛。近日一位網友到好市多購物，拿到的試吃品竟是一整顆的鮭魚卵壽司，讓他相當驚喜發文分享。貼文引來一片羨慕聲，有內行人指出這項好康是「這時間」去好市多才有的福利。
一位網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文分享在好市多的試吃經驗，只見他手中的試吃紙盤上面有一整顆的鮭魚卵壽司，和平常服務人員切分小塊狀熟食試吃品，份量真的大太多了，讓他不禁嗨喊「好市多設置迴轉手握壽司讓會員試吃，我都不會感到意外」。
貼文一出引眾人欣羨，驚呼「為什麼我去了這麼多年，一次都沒遇到過」、「好想遇到」、「別地方的好市多都不會讓人失望」、「疫情前，我有吃過一次干貝的，超級小確幸」、「我也遇過、而且一盤兩貫」。
怎樣才能遇到這種試吃小確幸呢？內行人建議可以在「關門前去」、「下午9：20到，吃的你不要不要的」、「通常週一打烊前才有，中午沒有唷！」、「我在日本的好市多試吃過烤雞腿，快打烊的時候」、「應該是快打烊了，賣不掉的拿出來給大家試吃，能試吃也不浪費。我遇過，在打烊前夕。」、「之前拿了8盤左右，真的有飽」。
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