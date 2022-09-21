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好市多小熊蜂蜜泡出來的茶超酸 老饕曝隱藏吃法：好吃到升天

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不喜歡這款蜂蜜的味道。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO不喜歡這款蜂蜜的味道。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多的販售品項豐富，其中還有很多來自國外的進口商品，因此受到不少民眾喜愛。然而，一名網友在臉書上分享一款小熊造型蜂蜜，認為味道相當奇怪，而且泡茶也很難喝。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO表示好市多的小熊造型蜂蜜泡出來的茶很酸，根本就不是想像中蜂蜜的味道，「又做一大罐，丟了也浪費」。從照片中可以看見，蜂蜜的外觀是小熊造型，身體上有產品的貼紙，整體設計非常可愛。

根據好市多官網資訊，小熊造型蜂蜜是原裝進口100%純蜂蜜，適合搭配牛奶、麥片、鮮果汁，也可以塗抹在麵包或蛋糕上食用。不過，由於國外蜂蜜和台灣在地蜂蜜的味道不大相同，因此有些人會吃不習慣，認為味道上怪怪的。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺外國的蜂蜜有菜脯味」、「有聞過水溝味蜂蜜嗎？聞過一次大震撼」、「這個我不行，我已經忘記上次那罐到底怎麼消失了」、「我女兒說它是假蜜，味道都不對」、「我也是很努力才用完」、「這蜂蜜味道我也喝不慣⋯直接退貨了」、「我買過，感覺這個蜂蜜有怪味道」。

另外，也有網友喜歡這款小熊蜂蜜，「青菜蘿蔔各有所好！像我們家就喜歡這款，不喜歡甜味太重的龍眼蜜，大瓶用完想再購買卻找不到，只好回去買小熊包裝」、「我覺得好喝，小朋友也愛，現在直接買大瓶的」、「真蜂蜜要懂得識貨，已經回購好幾罐了」、「應該品質保證不會買到假的」、「我家孩子超愛這個」。

最後，有內行網友推薦其他吃法，「這個要直接往嘴裡擠，好吃到升天」、「我都拿去泡蜂蜜檸檬或是加優格」、「我都拿來淋在好市多的藍莓貝果上，超級好吃」、「我都加優格，小孩很愛」、「我拿來做蜂蜜柚子醬」、「適合泡花草茶時添加，有淡淡的香味和微酸，很清爽」、「單吃味道很不習慣，但是沾草莓超好吃」、「我都拿來做麵包和蛋糕，或是拿來料理」、「拿來泡成天然的蜂蜜金桔檸檬還蠻好喝的，家人及朋友們都愛喝」。

蜂蜜 好市多 Costco

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